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素還真創新拓展客群 黃強華黃亮勛戲外爭執求更好

2022/1/28 17:54（1/28 18:16 更新）
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布袋戲電影「素還真」由霹靂國際多媒體董事長、「十車書」黃強華（左）編導，「八音才子」黃文擇獻聲演出，而黃強華兒子黃亮勛（右）則擔任總監製，黃亮勛表示，為了讓作品更好，戲外曾與爸爸有過多次爭執。中央社記者王心妤攝 111年1月28日
布袋戲電影「素還真」由霹靂國際多媒體董事長、「十車書」黃強華（左）編導，「八音才子」黃文擇獻聲演出，而黃強華兒子黃亮勛（右）則擔任總監製，黃亮勛表示，為了讓作品更好，戲外曾與爸爸有過多次爭執。中央社記者王心妤攝 111年1月28日
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（中央社記者王心妤台北28日電）布袋戲電影「素還真」由父子檔黃強華、黃亮勛聯手製作，期待拓展更大客群。黃亮勛表示，為了讓作品更好，戲外與爸爸有過多次爭執；黃強華則打趣表示80%機會都是兒子吵贏。

「素還真」由「十車書」黃強華編導、「八音才子」黃文擇獻聲演出，而黃強華的兒子黃亮勛則擔任總監製，劇情重現八趾麒麟與素還真的緣分，展現素還真年少輕狂的一面，也解釋素還真習得「一人三化」的原因。

素還真與師父片中有爭執，黃強華與黃亮勛戲外也為了作品磨合，黃亮勛接受中央社記者專訪表示，現在觀眾注重視覺感受，過去布袋戲故事分線多元複雜且精密，但現在電影則偏向故事簡單但過程精彩。

黃亮勛解釋，以資深戲迷為例，「他們會想看完一套招式還有操偶技術，但一般觀眾不一定在乎，會注意觀影體驗和劇情緊湊性，需要感覺到精彩。」

黃強華不諱言自己曾有是布袋戲大師黃俊雄兒子的壓力，黃亮勛也有同感。黃亮勛表示，從小就有同學會裝熟，想著討一些好處，或是被問會不會操弄布袋戲偶，小時候只感覺不舒服，但長大後才理解是種「關你什麼事啊？」的感受。

這也養成黃亮勛不服輸的個性，成績好的能考上醫科，連玩小朋友的躲避球都可以花1個小時獨自練習，只為了替自己出一口氣，擺脫爸爸的陰影。

黃亮勛逐漸接手霹靂布袋戲後，他坦言曾被罵「敗家子」，被認為只是個不懂布袋戲的紈褲子弟。雖然黃強華不一定完全同意兒子的作法，但他也肯定兒子表現，「現在我們站在齊頭並進的平行線上，雖然有些人情世故，他要請教我，但公司推動、市場敏感度，他比我厲害。」

黃強華與黃亮勛都曾因為創新而被部分戲迷攻擊，不過黃強華表示，「時代在變，要跟著時代腳步走，可以超前，不能落伍。」若是好的建議，兩人都會虛心接受，但若是漫無目的攻擊，兩人都會相信自己。

「素還真」試映後，被稱讚有台灣漫威的格局，黃亮勛表示，此次劇情有些細節刻意留白，增添觀眾想像空間，目前劇本大方向也已完成五部曲，希望「素還真」能獲得觀眾青睞，讓故事繼續下去。

「素還真」即日起全台上映。（編輯：張雅淨）1110128

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