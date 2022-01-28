布袋戲、搖滾擦火花 麋先生反骨歸真藏叛逆精神

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樂團麋先生由逸凡（左起）、以諾、聖皓、喆安、小B組成，5人從學生時期開始就一起玩音樂，近日創作並演唱布袋戲電影「素還真」主題曲，將反骨叛逆心情融入創作。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月28日

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（中央社記者王心妤台北28日電）樂團麋先生創作並演唱布袋戲電影「素還真」主題曲「化骨歸真」，麋先生將反骨精神融入創作，表現搖滾和布袋戲擦出的新火花，也讓聽眾重新思考什麼是正常或反常。

麋先生由小Ｂ、喆安、逸凡、聖皓、以諾組成，2013年就以首張專輯摘下第27屆金曲獎最佳樂團獎。他們接受中央社記者專訪分享與霹靂布袋戲合作契機，5人坦言雖然小時候就曾接觸布袋戲，但印象大多停留在廟口表演的回憶，直到這次為了創作主題曲，5人才開始搜集資料。

主唱聖皓表示，當時霹靂布袋戲收到合作時有點驚訝，但更感動的是對方拿出麋先生過去的作品討論，「感覺得出來，他們找我們是因為喜歡我們的音樂，過程中都是用我們的作品討論，其實是感覺很被尊重的。」

當時霹靂布袋戲給予麋先生完全自由發揮空間，團員們從資料中尋找靈感時發現「素還真」名字有著「返璞歸真」的含義，他們延伸創作為「反骨歸真」，不只切合電影少年素還真的反骨與叛逆，也隱含著創新，但保有本心的理念，「像是對樂團或是搖滾來說，都要有顆叛逆的心，布袋戲跟搖滾合作，也可以是一種叛逆。」

聖皓舉例，「像歌詞『人面獸心』就滿有意思的，外在表現出人模人樣的樣子，實際上有不為人知的真面目，所以也是重新思考怎樣才算正常和反常。」

除了主題切合電影，麋先生也在其中加入大量合成器聲響再結合搖滾，並將「素還真」、「反骨歸真」7字融入歌詞成為藏頭詩，讓特色更加鮮明。（編輯：屈享平）1110128