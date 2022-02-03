林正盛記錄泛自閉症星兒 盼多點包容多點愛

（中央社記者王心妤台北3日電）導演林正盛曾拿下柏林影展最佳導演銀熊獎，這些年他將目光投向泛自閉症的「星兒」，先於2010年拍出「一閃一閃亮晶晶」，系列作品第二部「地球迷航」也推出了。

林正盛的人生很特別，當導演前曾是麵包師傅，1996年執導首部劇情長片「春花夢露」就有好成績，獲東京影展「青年導演單元銀櫻花獎」及坎城影展「基督人文精神獎」，之後又以「美麗在唱歌」獲坎城影展會外賽金棕櫚獎，「愛你愛我」更拿下柏林影展最佳導演銀熊獎。他不只執導劇情片獲好評，亦曾以「熱帶魚」入圍金馬獎最佳男配角獎。

林正盛因為人生伴侶韓淑華，開始關注被稱為「星兒」的泛自閉症孩童。林正盛稱他們是「我們的孩子」，因為家長們請託，決定拍攝4名孩子的紀錄片「一閃一閃亮晶晶」。

好奇拍了一部後，為何再拍攝大人版星兒的「地球迷航」呢？林正盛笑了笑說：「因為小孩子的拍過了啊！」但原因其實是因為剝去孩子讓人覺得可愛的外殼後，這些大星兒們該如何在社會上自處，林正盛希望藉由電影拋出問題思考。

林正盛表示，「大人會遇到的困難與社會有關，希望能讓大家看到電影後，願意理解，讓他們也有能加入社會的機會，更可以安身立命，甚至用他們的天賦為社會增添一些精彩。」

林正盛說，與孩子們的相處過程，常會覺得他們就像面鏡子，讓自己更深刻思考。他舉例，像一名學員容易有憂鬱的情緒，有時陷在自己的世界，也會抱怨自己為何有紅斑性狼瘡，需要吃藥。

林正盛表示，「我勸他時也會跟他說，我也要吃藥啊！年紀大了，我可能也要吃三高的藥，這個過程中，我也會意識到自己也要減少這些負面情緒。」一來一往過程也是個人思考，也更加學會安頓負面情緒。

拍出電影是希望讓社會有更大的包容力，林正盛認為與星兒們相處不需要預設立場。像是一名學員只要看到喜歡的東西，就想用手觸碰，「有時他在捷運上，很喜歡附近的人就會想摸一摸，當然他的媽媽也教過他，但他還是會想碰一碰。但換個立場，其實他沒有惡意，有沒有可能大家遇到類似的事件，不要覺得可能要被攻擊，多點耐心或理解，就會知道他們沒有惡意。」

林正盛也以個人經驗分享，「只要多點耐心，不能奢求他們第一天就表現出『我愛你』，再多一點細心，其實相處起來不需要太擔心。」

除了電影，林正盛與韓淑華的「多寶藝術學堂」也提供給星兒們工作機會，將學員的畫作製成絲巾、方巾、抱枕、明信片、海報等，這些產品收入作為紅利，另外還有與企業合作，提供給正式學員們固定薪資。（編輯：張芷瑄）1110203