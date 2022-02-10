范文芳圓夢打造兒童繪本 曝兒子背後下指導棋

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金鐘視帝李銘順妻子范文芳睽違16年再執畫筆，推出雙語兒童繪本一圓兒時夢，她希望畫出更多的快樂，送給小朋友與保有童心的大人們。（凱渥提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月10日

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）金鐘視帝李銘順妻子范文芳睽違16年再執畫筆，推出雙語兒童繪本一圓兒時夢，幕後功臣竟是兒子，她笑說，兒子還時常下指導棋關心自己，也成為創作過程的親子趣事。

范文芳透過新聞稿分享，「好期待，我首次的雙語兒童繪本推出了，這是近年我以一位母親與演員的觀察，為孩子們發想並繪製的雙語兒童故事，獻給喜愛我的你們，希望你們會喜歡。」

范文芳去年剛創立糕點品牌，而最新製作的兒童繪本今天出版，首波主打推出「范文芳的雙語繪本：大聲的棒棒」與「范文芳的雙語繪本：病毒星球」。

談到出書動機，范文芳表示，主要是受到兒子Zed的啟發，Zed喜愛閱讀各式各樣的書籍，繪本類也是他最愛的類型之一，卻很少看華語書，幾乎都是讀英文類書籍。范文芳坦言：「每次買一些華語書給他看，他沒有很大的興趣，希望這次親自出的書，能讓我兒子開始愛上華語。」

兒子Zed早在新書上市前，就已搶先看了媽媽的新書，還常在范文芳創作過程，跑到身邊詢問「妳在畫我嗎？」甚至像小大人般下指導棋：「媽媽，這些書，妳可能會用得到」，推薦媽媽怎麼畫海洋生物，讓范文芳覺得相當可愛。

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范文芳表示，這次繪本看點主打：「不需說教，也不用嘮叨，用可愛擬人化的方式，讓孩子學習生活禮儀和衛生觀念」，以及「有趣詼諧的故事，帶孩子發現自己的小問題，也留下想像空間，讓孩子思考更好的答案」。

睽違多年范文芳再次拾起創作之筆，她期待能陸續出版各式兒童繪本，不論任何形式，故事題材教育性強烈的也好，有趣好笑的也好，她希望畫出更多的快樂，送給小朋友與保有童心的大人們。（編輯：張雅淨）1110210