許瑋甯新片譜禁忌師生戀 與邱澤新婚快樂幸福

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（中央社記者王心妤台北12日電）電視劇「第九節課」由許瑋甯、薛仕凌及陳昊森主演，許瑋甯今天是與邱澤閃婚首露面，對於新婚，她表示「很好，快樂，幸福。」也透露邱澤對她將在新劇演出禁忌戀持開放態度。

「第九節課」今天開放媒體探班，許瑋甯將在劇中飾演國文老師，與陳昊森飾演的愛鬧事數理資優生譜出浪漫戀曲，金鐘視帝薛仕凌則飾演學務主任。

許瑋甯表示，這次拍攝需要上山下海，不只身體辛苦，角色因為劇情有不同心境，也相當不容易。許瑋甯打趣表示，片中常會以白襯衫搭配開衩短裙，符合大眾對「美女教師」的印象。對於劇中上演相差15歲的「禁忌戀」，許瑋甯表示，愛情沒有任何禁忌，拍攝時不會特別考慮年齡差，而是展現自然而然發展的情感。

陳昊森繼電影「刻在你心底的名字」後再飾演高中生，但他透露會展現不同的面貌，尤其男女感情轉折多，「挑戰起來非常過癮。」他也稱讚與許瑋甯對戲火花多且有足夠安全感放膽演出。

薛仕凌劇中雖和陳昊森互為情敵，但他笑說兩人在片場其實沒有火藥味，反而相處自在。陳昊森則說：「劇中會巧妙安排我們吃醋的劇情，請大家期待。」

「第九節課」預計今年在串流平台愛奇藝播出。（編輯：卞金峰）1110212