致敬侯孝賢提攜 顏正國扮更生人自導自演「少年吔」

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童星出身的導演顏正國（右）自導自演電影新作「少年吔」扮演更生人，向當初拉他一把、邀他出演「少年吔，安啦！」的導演侯孝賢致敬。（星泰娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月27日

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）童星出身的導演顏正國繼執導「角頭2：王者再起」，成為億萬票房導演後，再度自導自演新作「少年吔」扮演更生人，向當初拉他一把、邀他出演「少年吔，安啦！」的導演侯孝賢致敬。

片商今天發布新聞稿，宣布「少年吔」將於3月18日全台上映，導演顏正國也分享拍攝「少年吔」的初衷。顏正國表示，過去曾經受到許多人幫助，這2年這些前輩們卻接連離世，「我一直想著能做些什麼？自己成立公司籌拍這部電影，單純想向 『少年吔，安啦！』 這部電影，和侯孝賢導演、張華坤製片這些叔伯長輩們致意！」

「少年吔」片中呈現台灣青少年混幫派、縱情、暴力、犯罪、想從善卻又墮落的無奈命運，特別邀請金馬獎年度台灣傑出電影工作者湯湘竹擔任監製，黃尚禾、李千那、段鈞豪與張寗共同主演。

顏正國4歲就出道，曾被譽為天才童星，但也因年少暴紅與同儕格格不入，走上歪路，最終入獄服刑10年。顏正國透露，侯孝賢當年想藉由「少年吔，安啦！」把自己拉回電影圈，已故製片張華坤也自掏腰包推動他上健身房，盼透過運動、拍戲讓他脫離沉淪糜爛日子。

顏正國坦言：「侯導根本沒有給我表演的壓力，我不識字無法閱讀劇本，就是聽戲，侯導很用力拉我，讓我以此片入圍當年金馬獎最佳男主角，但爭議摘除了我的資格，從光環頂端直墜監獄服刑，當時的我，就是回不來了…」。

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「少年吔，安啦！」自1992年上映距今快30年，近期將推出數位修復版，顏正國興奮的說：「好期待復刻版的上映，這是我第一次在大銀幕看自己主演的『少年吔，安啦！』」他也透露「少年吔」不僅是主題故事的精神致敬，大家可以進戲院連兩部觀賞，就會發現精心設計的梗。

起初顏正國擔憂自導自演會讓自己分心，只想擔任導演與編劇，但監製湯湘竹認為顏正國是演出劇中出獄後努力想重新生活的更生人「少年」的不二人選，極力說服顏正國。顏正國表示：「我很努力再進入這個以前曾經的我，希望大家觀影時，可以用心去欣賞，一定會對台灣真實社會現狀另有一番體會」。（編輯：陳仁華）1110227