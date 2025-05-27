宋芸樺韓文演出搭檔李洪耐 北影特別放映

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）台北電影節大使宋芸樺6月21日將與夏于喬、楊謹華、劉品言對談，分享女明星的情誼、角色與生活。宋芸樺挑戰韓文演出、與韓星李洪耐合作的「無人知曉的家」，也將在北影放映。

第27屆台北電影節今天以新聞稿表示，今年北影大使宋芸樺，攜手夏于喬、楊謹華、劉品言3位演藝圈摯友，6月21日將在中山堂光復廳，以「INSIDE OUT：那些角色教我的事」分享在演藝之路上的起落與轉變，討論女明星間的情誼、角色與生活的交錯，甚至不擇手段抓住機會的掙扎瞬間。

此外，宋芸樺挑戰韓文演出，搭檔「驅魔麵館」、「The King：永遠的君主」韓國男星李洪耐主演的「無人知曉的家」（The Secret House），也將在北影特別放映，該片由韓國導演朴相敏執導，故事改編自西班牙驚悚片「詭影」（Marrowbone），講述連續殺人犯之子與家人逃往台灣的故事，展開一段跨越語言與信任邊界的相遇。

導演侯孝賢勇奪坎城影展最佳導演的代表作品「刺客聶隱娘」（The Assassin），適逢上映10週年，將在北影重回大銀幕。該片重構唐代武俠傳說，講述聶隱娘奉命刺殺舊愛表兄田季安，內心卻在職責與情感之間痛苦拉扯。侯孝賢幾乎捨棄對白與故事節奏，以長鏡頭與遠景風景，營造盛唐氛圍與時間張力，使得美學成就與人文深度，成為世界影史一筆無可取代的東方經典。

影展首映國片，包含鳳小岳領銜主演的「陌路兄弟」（Road's End in Taiwan），講述1封來自台灣的信牽引出血緣之謎，男子遠赴異地尋找遺產，意外遇見同父異母兄弟後踏上尋根之旅，片中融合跨文化元素，展現台灣風景下的情感交織與族群對話。

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「值得的等待」（Worth the Wait）由以「小雁與吳愛麗」入圍本屆台北電影獎最佳導演的林書宇執導，首次挑戰全英語對白，邀集林嘉欣、「玩命關頭」姜成鎬、「漢娜的遺言」羅斯・巴特勒等亞裔演員，以多線敘事勾勒當代生活的機遇與期待，羅斯・巴特勒也將來台，在北影與粉絲相見。

2025台北電影節將於6月20日至7月5日在中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦。（編輯：吳素柔）1140527