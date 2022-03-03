小S唱出家庭生活 揭婚姻秘訣是看見另一半優點

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藝人小S（徐熙娣）以elephant DEE為名推出新專輯，3日舉辦線上展覽並釋出5首新歌，透過她的視角唱出家庭生活，小S透露僅花3天就寫完所有歌曲。（犬象提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月3日

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（中央社記者王心妤台北3日電）藝人小S（徐熙娣）以elephant DEE為名推出新專輯，她僅花3天就寫完所有歌曲，被好友范曉萱稱讚是天才，專輯描述家庭生活，她也分享多關注另一半的優點就能減少摩擦。

小S的新專輯elephant DEE的demo Oops!將於31日推出，今天舉辦線上展覽並釋出5首新歌，透過她的視角唱出家庭生活。

小S今天受訪表示，其實專輯在7年前就已經創作完成，靠著歌手好友范曉萱教學使用音樂創作軟體，因為太上癮，幾乎3天沒睡覺只專注寫歌，快速創作的能力也獲得范曉萱稱讚「根本是天才」。

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新專輯中描述家庭生活，小S透露，「雙面人」就是為女兒寫的歌，平時要求女兒們整理房間，女兒們總是說功課很多，但只要有潔癖的爸爸開口要求，女兒們就會馬上把房間整理乾淨，「房間（乾淨到）像剛裝潢好，不知道是把那些東西燒掉了還是怎樣。」

資深藝人澎恰恰今天傳出離婚，小S則分享與結婚17年老公的相處秘訣，除了要幫另一半找成就感，也要多看對方的優點，「我真的很討厭吵架，也很容易詞窮，退一步不會怎樣，除非對方會家暴或賭博，這樣就趕快離婚，不然就多多看對方的好。」（編輯：張雅淨）1110303