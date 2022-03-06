「婚姻結業式」探討熟齡關係 張本渝拒無愛感情

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台語劇集「婚姻結業式」以「卒婚」為議題，描述熟齡男女的婚姻感情百態，演員張本渝（右）在劇中身陷婚姻泥沼，思索是否要跟初戀情人謝祖武（左）來場愛情賭注。（華視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月6日

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）探討熟齡情感關係的台語劇集「婚姻結業式」，結合日本不離婚的「卒婚」議題。劇中深陷婚姻泥沼、戲外未婚的張本渝坦言，拒當婚姻怨婦，如果沒有愛就會堅持離婚，不要有牽掛。

華視今天發布新聞稿分享，「婚姻結業式」是以「卒婚」為議題，描述熟齡男女的婚姻感情百態的台語劇集。「卒婚」是指夫妻兩人不離婚，但各自享受人生、不干涉對方的自由，是除了離婚和分居外的另一種選擇。

在前導預告中，身陷婚姻泥沼中的張本渝，在孩子面前被丈夫數落、有苦難言，只能獨自在街頭落淚，張本渝還一臉憔悴拿下婚戒，思索自己婚姻，盤算著是否要與初戀情人謝祖武要來場愛情賭注。

現實中還未婚的張本渝表示：「在感情上，自己是屬於有事比較不會壓在心裡的那種人，溝通很重要，要明明白白說出來，即使溝通到最後兩人的觀點不一樣，對我來說都是一種瞭解。」

對於要揣摩劇中壓抑的「婚姻怨婦」，張本渝坦言，雖然與自己的感情觀不同，但還是心疼這個角色。談到「卒婚」這個選擇，張本渝直接回應：「感情的事情很複雜，但最重要的是要看我對那個人的愛還有多少，如果還有愛，我也可以接受卒婚，但如果沒有愛的話，我就會堅持離婚，不要有牽掛。」

劇中飾演貴婦太太的何如芸，想擺脫豪門婚姻，向丈夫陳慕義遞出「卒婚協議書」卻狠遭拒絕，只能在偌大的房間裡抱頭啜泣。

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何如芸分享：「年輕時對婚姻的期待難免會懷抱著夢想，但到了中年時期，回顧自己的生活，不免思考自己到底想要的是什麼，剛好現在這個人生階段，看到『婚姻結業式』的劇本，飾演這樣的角色，更覺得很刻劃人性，格外有體會。」

「婚姻結業式」由謝祖武、張本渝、夏如芝、郁方、何如芸、梁赫群、馬力歐主演，將於13日白色情人節前夕起，每週日晚上8時公視台語台、晚上9時在華視播出。（編輯：管中維）1110306