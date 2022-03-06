台灣剪接師胡仰華執剪電影 獲獨立精神獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯5日專電）美國電影「午後彌撒」（Mass，暫譯）獲獨立精神電影獎頒發勞勃阿特曼獎（Robert Altman Award）。台灣電影人胡仰華在後製團隊中擔綱剪接工作。

第37屆獨立精神獎（Independent Spirit Awards）將在美西時間6日頒獎，主辦單位提前一天在官網宣布，勞勃阿特曼獎由「午後彌撒」獲得。勞勃阿特曼獎以一部電影中，導演、選角及主要演員的綜合表現為評選對象。

「午後彌撒」描述兩對夫妻生活因一起校園槍擊案而崩毀，交談討論生活中交織憤怒、悲傷與挫折。全片場景幾乎都發生在同一間房間、一張桌子及4位角色，空間侷限使本片剪接工作更顯重要。

胡仰華畢業於台北藝術大學戲劇系、南加州大學電影電視製作研究所碩士班，曾執導舞台劇、短片、製作劇場與音樂影帶。

胡仰華在一段公開訪談曾表示，進行本片剪輯工作時，他透過片中傾聽者角色，讓場景在彼此間徘徊，他比喻就像一場家庭聚餐，所有言語均在聆聽者的安靜中不言而喻。

獨立精神獎由美國洛杉磯非營利組織「獨立影片」（Film Independent）創立，是好萊塢電影界鼓勵獨立製片影人創作的重要獎項。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化部駐洛杉磯台灣書院表示，洛杉磯匯聚眾多具潛力的台灣影人，期待透過本次「午後彌撒」之亮眼表現，鼓舞更多台灣優秀影視人才在好萊塢影視重鎮致力創作，促進國內影視產業連結國際平台。

本屆獨立精神獎入圍的台灣影人，包括製片劉品均、蘇瑜豪所監製的「非自願測試」（Test Pattern）入圍最佳首部長片、最佳首部劇本、最佳女主角3項；台灣攝影師程安德以「藍色海灣」（Blue Bayou）入圍最佳攝影獎。（編輯：高照芬）1110306