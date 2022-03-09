陳美鳳撞哽大S閃嫁舊愛 笑談初戀來找請先單身

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）藝人陳美鳳今天出席公益活動，號召姐妹們站出來，支持照顧植物人的溫柔鬥士。她主演的八點檔「黃金歲月」劇情正好進展到與前夫重逢，撞哽大S閃嫁舊愛話題。陳美鳳笑言，若初戀真的來找，單身才可聯絡。

據統計，創世基金會安養的植物人中，由女性擔任主要照顧及承擔者的比例占64%，其中以母親、妻女及姐妹為眾，她們是勇敢面對命運挑戰的「溫柔鬥士」。

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陳美鳳自2005年與基金會結緣，16年來關懷創世植物人家庭不間斷，今年更挺身拍攝「守護植物人的家」公益廣告，讓大眾看到創世「救一個植物人等於救一個家庭」的理念。昨晚她主演的八點檔「黃金歲月」，劇情剛好發展到與前夫霍正奇重逢，與大S（徐熙媛）宣布與舊愛韓團「酷龍」成員具俊曄再婚的熱門話題搭上，陳美鳳還被眾人起鬨「下次就換妳！」

陳美鳳無奈回應：「我說我幾歲了！我有個伴就好了，談談心就好了，還嫁呢！」她認為，大S還年輕能計畫未來，但自己已沒有追愛勇氣。不過，要是前任、初戀真的主動來找自己，只要雙方都是單身就沒問題，但前提是「女人不要為難女人」，對方如果已婚，那保持距離就好。（編輯：屈享平）1110309