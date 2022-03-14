時代革命票房破2000萬 宣傳再遇臉書「阻」力

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紀錄片「時代革命」在台上映第3週，票房衝破新台幣2000萬元，但臉書「阻」力再現，台灣發行團隊試圖在臉書投放廣告遭「重重阻攔」。（時代革命提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月14日

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）第58屆金馬獎最佳紀錄片「時代革命」在台上映第3週，票房衝破新台幣2000萬元，更獲得總統蔡英文「總統級宣傳」；不過臉書「阻」力再現，行銷團隊竟無法刊登轉發貼文。

紀錄片「時代革命」，以2019年香港反送中抗爭運動為背景，全球目前僅有台灣在院線上放映，台灣觀眾也用票房成績力挺香港。「時代革命」台灣發行團隊今天公布好消息，截至13日，全台票房已超過2000萬，穩坐台灣影史最賣座海外華語紀錄片寶座。

「時代革命」導演周冠威對此感動表示：「抗爭永遠不會結束，這個概念會持續，台灣人很懂得為自由而抗爭，願意傳遞這樣的精神，我們每個人都要持續抗爭，面對不公義，盡量為不合理的事發聲，相信香港還有非常多這樣的人，抗爭是不會有結束的。」

特別的是，本片也獲總統蔡英文「總統級宣傳」，無論是在她的臉書、IG、Twitter（推特），甚至是LINE，蔡總統都極力呼籲大家進戲院觀賞「時代革命」。

蔡總統表示：「透過這部電影，我們可以更深入地看見，對民主自由的共同信念，讓一群香港的年輕人團結彼此，為自己也為香港的未來付出行動。民主的台灣要撐香港的民主，我想邀請大家，特別是年輕的朋友，一定要把握機會到電影院支持這部紀錄片，一起了解『香港人』想告訴我們的事情。」

而先前臉書機制，疑似阻擋任何有關「時代革命」的發文，只要提到這4個字，觸及率就會有感下降，甚至台灣發行團隊試圖在臉書投放廣告也遭「重重阻攔」。

同樣事件，近日又再度發生，更「阻」到總統相關發文。原來是電影發行團隊，原本集結一篇關於蔡總統力挺「時代革命」的貼文打算投放廣告，卻被臉書在第一時間顯示「禁止刊登」，一試再試都無法成功，就連提出申訴都未能解決，讓發行團隊相當無奈，只能呼籲觀眾主動轉發、分享，對抗背後「阻」力。

「時代革命」全台熱映中。（編輯：陳仁華）1110314