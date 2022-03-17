炎亞綸暫無打算復拍初擁 強調關注工安而非找犯人

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藝人炎亞綸（前）主演影集「初擁」，2名工作人員日前意外身亡。炎亞綸17日在台北受訪表示，目前沒有復拍的想法，也盼透過當前社會關注度，讓更多影視工作者的工安問題被重視。中央社記者鄭清元攝 111年3月17日

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（中央社記者王心妤台北17日電）影集「初擁」11日在神仙谷拍攝發生意外，劇組2人死亡，主演的炎亞綸今天出席公益活動時表示，目前沒有打算復拍，但希望透過現在的關注，讓社會重視更多影視工作者的工安。

多曼尼製作公司的影集「初擁」，3月11日在苗栗南庄神仙谷拍攝，黃姓攝影師及王姓收音助理跌落溪谷，不幸喪生。

意外發生後，炎亞綸在臉書發文表示停拍「初擁」，強調「人命平等，一樣寶貴，不分貴賤，沒有高低，你我都有責任，不要心存僥倖」，希望喚起各界對台劇工作環境的重視。

炎亞綸今天出席至善基金會記者會表示，事發當晚他主動邀請工作人員聚會安定心情，「心靈的創傷是應該被照顧的，我想先把大家聚集在一起面對情緒。」他也表示，目前沒有復拍的想法，因為不只心情難以回復，「也難以繼續這個任務。」

炎亞綸提到，依事故發生當天的拍攝計畫，演員姚愛寗其實到現場才知道要吊鋼絲，但她還是吊了，「這是壓力，也是無奈的開始。我們應該被引導的是，面對不合理要求，能不能說再等一下或是準備好再做，藝人有光環比較容易拒絕，但工作人員的聲音比較難被聽到。」

炎亞綸否認與逝世的工作人員家屬聯繫，但透露家屬有在臉書留言，感謝他發聲喚起各界關注工安問題，「對我來說滿沉重的，但我願意背起這個壓力。」

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炎亞綸日前在臉書貼出開會照片，今天也提到，目前已集合民間力量討論工安問題，也希望能有監督力量。他表示，現在發聲並不是希望找出犯人，而是想趁社會關注時，讓整個環境變得更好。

炎亞綸除了演藝工作，另外還擔任至善基金會愛心大使，親自到新竹尖石鄉新光部落陪伴孩子。炎亞綸表示，接觸孩子的每一分鐘都是驚喜，應愛護孩子們的天真與善良，期盼透過自己的影響力拋磚引玉，讓更多人響應愛心。（編輯：屈享平）1110317

藝人炎亞綸（右）擔任至善基金會愛心大使，日前到新竹縣尖石鄉陪伴偏鄉孩童，17日在台北出席記者會，與基金會執行長洪智杰（左）一同分享陪伴見聞。中央社記者鄭清元攝 111年3月17日