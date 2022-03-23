屏東4月瘋音樂 台灣祭、三大日音樂節免費入場

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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東縣政府為創立音樂品牌，打造「台灣祭」與「屏東三大日音樂節」，2場音樂盛宴將接連在4月舉行，分別邀請到國民天團玖壹壹與饒舌歌手瘦子演唱，均採免費入場。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭接受媒體聯訪指出，4月份將接連舉辦2場大型音樂活動，4月1日至3日「台灣祭」在恆春大灣遊憩區登場；4月8日至10日「屏東三大日音樂節」則在屏東市縣立體育館草地開唱；一南一北的音樂盛事接力登場，歡迎民眾一起來「燒聲」。

鄞鳳蘭說，「台灣祭」前身是獨立音樂祭，延續恆春半島獨立音樂的精神，去年正名為「台灣祭」後，吸引40萬人次參與；今年將會有張震嶽、玖壹壹、滅火器與102組樂團在4大舞台開唱。

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相隔1週，接著登場的「屏東三大日音樂節」，則是以不同音樂主題呈現。鄞鳳蘭說，第一天懷舊風，邀請美聲歌后周蕙、李翊君；第二天嘻哈風則有饒舌歌手瘦子、持修；第三天由屏東的孩子動力火車返鄉熱力開唱。

鄞鳳蘭指出，近年縣府打造屏東音樂品牌，創立「台灣祭」與「屏東三大日音樂節」，並固定在春假期間舉辦，就是希望能因此帶動旅客到恆春半島、屏東旅遊創造觀光財。（編輯：陳仁華）1110323