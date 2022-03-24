如甩不掉的口香糖 公視紀錄片揭口吃者的美麗哀愁

（中央社記者葉冠吟台北24日電）公視主題之夜SHOW本週探討口吃者的困擾與如何接納的方式，在映後論壇中，主持人、小兒科醫師黃瑽寧感慨口吃就像甩不掉的口香糖，糾結難受，盼更多人陪伴與理解。

節目紀錄片「我的口吃很美麗」記錄一個由口吃少年協會在美國主辦的夏日營隊，讓一群在現實世界中，遍體鱗傷的口吃青少年聚集，找回自我價值的經歷，在營隊裡「我已經夠好了」是他們唯一的信念，接納自己的說話速度和聲音，也接納彼此。

公視今天發布新聞稿分享，節目在映後論壇邀請小兒科醫師黃瑽寧主持，並越洋連線本片導演萊恩‧吉倫（Ryan Gielen），探討口吃者的困擾與如何接納的方式。導演吉倫更點出影片名稱和現實相互矛盾的觀點，「可能口吃並不美麗，但口吃者說話的內容與言語流暢的人一樣美麗」，表達言之有物的重要性。

紀錄片中，患有口吃的孩子到台上分享自己口吃心得時，有人朗誦詩篇，有人上台就痛哭，有人卡住。黃瑽寧認為口吃「像是一個甩不掉的口香糖」，感覺很糾結，更用自己講英文很緊張的情緒比喻：「我覺得口吃的困境，和很多家長認為自己的小孩講英文不標準的狀況類似，我就會很想跟他說，重點是在於他講什麼。」

語言治療師曾鳳菊說明，根據研究，口吃跟基因可能有關聯性，孩子在3歲左右會進入語言急速發展的階段，這時期抽象詞彙和複雜的句型容易引發說話不流暢，口吃的發生率約為總人口數的5%。

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曾鳳菊表示，這種不流暢感可能會在一年內慢慢消失，最後就剩下1%的孩子，慢慢變成持續性的口吃，或慢性口吃。曾鳳菊提醒家長在教養上常說的「你慢慢說」、「想好再說」等話語，可能反而會造成孩子在壓力下選擇逃避說話，引發更多口吃狀況，「這段要從不美麗走到美麗的歷程很辛苦，真的需要更多人陪伴和理解」。

「公視主題之夜SHOW–我的口吃很美麗」將於25日晚上10時，在公視頻道首播，並於各大Podcast平台上架。（編輯：張芷瑄）1110324