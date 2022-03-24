邱澤陳意涵新戲再合體 揭開百年科技陰謀

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）演員邱澤、陳意涵、簡嫚書在科幻影集「零下一九七」再次合作，詮釋穿越68年的愛戀糾葛，全劇斥資新台幣3億元打造，更找來名導馮凱、蔡岳勳、新銳導演陳冠仲共同聯手執導。

今天劇組釋出超前導預告，從忽然浮出海面的休眠艙揭開序幕，沉睡中的邱澤帶著50年代的記憶來到68年後的現代，與飾演孫子的張軒睿擦出年代差的爺孫趣味。兩人將與神秘女子陳意涵抽絲剝繭，揭開「永生人」概念外衣下的百年科技陰謀。

「零下一九七」預計全劇3部曲共24集，由時創影業、東森電視、八大電視、能率資本共同出品，時創總經理賴聰筆、可米傳媒執行長馮家瑞、知名製作人方孝仁等3人擔任製作人，預計總製作費超過3億元。

主創團隊則集結導演馮凱、蔡岳勳以及新銳導演陳冠仲聯手執導。此外美術道具則由榮獲第58屆金馬獎最佳美術設計的廖惠麗領軍，以架空方式建造出劇中市景，實景搭配攝影棚搭景，並輔以特效動畫建構，光主場景便花費2000萬元搭建而成。

卡司陣容也相當華麗，包含邱澤、陳意涵、張軒睿、寇世勳、尹馨、簡嫚書等實力派演員。去年劇組因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停拍攝，今年3月22日在中台灣影視基地復拍。

有趣的是，邱澤、陳意涵繼戲劇「她們創業的那些鳥事」後再次合作，兩人對戲的第一句話便是互道恭喜，一是恭喜邱澤新婚，一是恭喜陳意涵產後復出。（編輯：張雅淨）1110324