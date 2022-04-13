新加坡華語電影節 金錢男孩等台灣作品入列

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（中央社記者侯姿瑩新加坡13日專電）一年一度的新加坡華語電影節將於29日登場，共播映52部長、短片；其中包括柯震東主演「金錢男孩」、金馬影帝莫子儀主演「該死的阿修羅」，以及「修行」等多部台灣電影。

由新躍社科大學及新加坡電影協會聯合主辦的新加坡華語電影節今年邁入第10屆，活動將於4月29日至5月8日舉行，以電影院實體放映為主，線上為輔。

新加坡華語電影節策展人、新躍中華學術中心主任符詩專今天在線上記者會表示，這次將播映52部來自台灣、中國、香港、馬來西亞及新加坡的作品，包括28部長片、24部短片。其中，台灣電影共有22部。

2013年第一屆華語電影節以台灣10位導演所拍的10部短片合集「10+10」開幕。符詩專指出，10年後，活動將再度以短片合集的方式揭幕。

他說，今年的開幕片「短片驚嘆號：何處是歸處？」包括4部不同短片，分別是台灣的「姊姊」、「講話沒有在聽」，以及中國的「下午過去了一半」、香港的「巴基之詩」。這些作品都觸及了主角即將離開或遠離家鄉的人生。

另外，電影節「華夏風情畫」單元共有16部劇情長片，包括6部台灣電影，分別為曾獲2020年金馬獎最佳動畫長片的環保議題動畫片「廢棄之城」，以及「修行」、「該死的阿修羅」、「聽見歌再唱」、「高山上的熱氣球」、「金錢男孩」等曾入圍金馬獎或得獎的作品。

香港電影包括由港星王喜擔綱演出、探討身障人士性權議題的「照單全收」，以及透過一群少年和社工試圖阻止一名少女跳樓死諫的過程、訴說反送中運動背後種種掙扎的「少年」。中國電影則有由彭于晏、張艾嘉主演的黑色電影「熱帶往事」，還有獨立電影「媽媽和七天的時間」。

紀錄片的部分共有來自香港、台灣、中國及新加坡的作品。其中2部台灣紀錄片分別為描述冤獄的「彼岸」，以及「沒有人該成為孤島」，紀錄台灣第一家防疫飯店如何在擔憂、不安中決定挺身而出，防疫過程遭遇的挑戰及如何克服。

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特別的是，今年活動還策劃了「再見李導演」單元紀念去年病逝的「台灣電影教父」李行。符詩專表示，李行曾於2015年出席新加坡華語電影節，這次策劃「行影．不離」、「王哥柳哥遊台灣」、「秋決」等作品向李行致敬。

此外，這次電影節將呈現3部近期在台灣、香港完成4K修復的經典作品，包括台灣黑幫電影「少年吔，安啦！」及香港導演關錦鵬的作品「藍宇」，「藍宇」同時是今年的閉幕片。另一部4K修復作品是新加坡民眾熟悉的台灣動畫電影「魔法阿媽」，最後還有「魔法阿媽2」的彩蛋讓觀眾先睹為快。（編輯：馮昭）1110413