阿妹演唱會唱一半 陳鎮川煎熬愛子染沙門氏菌住院

（中央社記者葉冠吟台北24日電）歌手張惠妹的經紀人陳鎮川昨晚發文，透露在演唱會中途得知1歲兒子住院，自責不該帶孩子到後台玩。陳鎮川今天表示，兒子是感染沙門氏菌發燒，已平安出院，抱歉驚動大家。

陳鎮川去年和老公Darren在美國藉由合法代理孕母喜獲兒子「陳陳」，常在個人社群平台幸福曬娃。不過16日剛忙完張惠妹（阿妹）台北小巨蛋演唱會的陳鎮川，昨晚卻發文透露，有天在阿妹演唱會還不到第3首歌時，突然接到兒子要住院消息，讓他相當煎熬，仍得等到阿妹唱完最後一首歌，才能馬上搭車衝到醫院看兒子。

陳鎮川說：「在車上的時候心情很亂，甚至有點懷疑自己到底有沒有搞清楚，此刻我的人生最重要的到底是什麼？」趕到急診室後，看到兒子的小手臂插著點滴，並哭著討抱，讓陳鎮川忍不住落淚，「後來因為疫情我不能陪你留院，一個人坐在醫院門口發呆了很久很久」。

陳鎮川坦言，那一晚的眼淚，居然讓他這陣子的混亂和壓力得到宣洩，「原來你，用了一種想都沒想過的方式療癒了疲憊的爸爸，讓我在那個半夜，知道怎麼可以陪伴你康復、怎麼面對之後的工作，你這個小子，重新教會了我的勇敢。」

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陳鎮川表示，「原來你的到來，有這麼多意義，原來生命有你，如此珍貴重要」，並寫下：「你和舞台工作，都是我的命。」

不過許多網友看到陳鎮川在文章最後，提及「我以後絕對不敢再帶你去後台玩，爸爸錯了」，相當擔心，並好奇「陳陳」怎麼了。陳鎮川稍早回覆中央社記者，表示兒子是感染沙門氏菌，發高燒、拉肚子，不過已經康復出院，請大家不用擔心，「只是個人心情抒發，引起關注真的不好意思驚動大家了」。（編輯：張雅淨）1110424