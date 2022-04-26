片場槍擊意外奪命 亞歷鮑德溫排戲畫面曝光

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（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）美國新墨西哥州警方今天公布男星亞歷鮑德溫在電影Rust片場，拿一把老西部式手槍在排戲的片段。在那之後，那把槍在亞歷鮑德溫手中走火，害死一名攝影指導。

路透社報導，新墨西哥州聖塔菲郡（Santa Fe County）警長孟多薩（Adan Mendoza）同時公布案發現場照片，以及亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）等Rust片場人員接受警方訊問的錄影畫面。但孟多薩表示，是否正式提出刑事控訴的決定，將取決於進一步的鑑定結果。

孟多薩在書面的聲明中說：「調查工作仍有幾處尚未完成，包括美國聯邦調查局（FBI）在槍枝和彈道的鑑識工作，DNA和指紋的分析，還有亞歷鮑德溫電話資料的分析等。」

去年10月，亞歷鮑德溫在拍攝新片期間手槍不慎走火，導致42歲攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins）身亡，48歲導演蘇薩（Joel Souza）受傷。

亞歷鮑德溫否認自己該為賀勤茲的死負責，並說實彈根本不該出現在拍片現場。

今天公布的影片並無音軌，片中亞歷鮑德溫穿著戲服，手上拿的看似就是後來走火害死賀勤茲的那把槍。

其他影片則顯示亞歷鮑德溫正接受警方的訊問，地點包括槍擊案現場及警局。

64歲的亞歷鮑德溫身兼Rust一片的製片，他曾在法律文件中說，他的合約有保障條款，讓他免於承擔個人責任。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110426