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首頁 / 娛樂

美警方：金哈克曼遺體被發現時可能已死9天

2025/3/1 13:00
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（中央社聖塔菲28日綜合外電報導）美國新墨西哥州聖塔菲郡警長今天表示，好萊塢傳奇影星金哈克曼（Gene Hackman）和妻子被發現陳屍家中，當時他可能已經死亡超過一週。

法新社報導，相關部門對95歲的金哈克曼及他63歲的古典鋼琴家妻子貝琪（Betsy Arakawa）的「可疑」死亡展開調查，因為這名深受愛戴的演員的死因存在諸多疑問。

聖塔菲郡（Santa Fe County）警長孟多薩（Adan Mendoza）今天告訴記者，這兩具部分木乃伊化的屍體沒有外傷，但初步檢測顯示「兩人的一氧化碳檢測均呈陰性」。

有人一開始認為兩名死者可能是被煙霧熏倒，家屬也持同樣觀點。孟多薩表示，測試已開始縮小可能的死亡日期範圍。

他說：「已初步檢查哈克曼先生的心臟節律器。結果顯示，他的最後一次心跳是在2025年2月17日…我認為這是一個非常合理的假設：那是他生命的最後一天。」

由於維修工人無法進入金哈克曼的龐大房產，緊急救援人員被叫到現場，隨後於2月26日發現這名以「霹靂神探」（The French Connection）獲奧斯卡獎的演員和他妻子的屍體。

急救人員發現門沒有鎖且開著，貝琪的屍體在浴室，旁邊散落著藥丸。

金哈克曼的屍體在另一個房間被發現，他衣著整齊，旁邊放著太陽眼鏡，顯示他可能突然摔倒。

1隻德國牧羊犬被發現死在浴室裡，屋內還有2隻健康的狗。

孟多薩說，調查人員正等待毒理學測試結果，這些結果可能會給出有關貝琪身旁藥片的線索，現在正試圖拼湊出一個時間表，包括查看計畫表和手機，以及搜尋任何可能透露這對夫婦過去數週行蹤的影片。

但孟多薩表示，這對夫婦相當低調，因此任務很複雜。

他說：「我想在座每個人都明白，他們非常注重隱私，是一個非常注重隱私的家庭。」

金哈克曼的家人昨天發表聲明說，他們對金哈克曼離世感到「悲痛萬分」。

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金哈克曼的女兒伊麗莎白（Elizabeth）和萊絲莉（Leslie）及孫女安妮（Annie）說：「他憑藉輝煌的演藝生涯贏得全世界數百萬人的愛戴和欽佩，但對我們來說，他永遠只是爸爸和爺爺。」

她們補充說：「我們會非常想念他，失去他讓我們悲痛萬分。」（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1140301

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金哈克曼
金哈克曼與妻子陳屍家中 美媒：遺體已開始腐爛金哈克曼與妻子陳屍家中 警方對案情存疑將徹查
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