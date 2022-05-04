許瑋甯參與跨國合製電影詭棋 爬行落淚戲震撼劇組

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演員許瑋甯參與跨國合製電影「詭棋」，在片中飾演被家暴的女子，精湛演技獲得劇組稱讚。（華映提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月4日

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（中央社記者王心妤台北4日電）跨國合製電影「詭棋」由演員許瑋甯、曹佑寧合作德國女星薇諾妮卡費瑞兒拍攝。許瑋甯片中須演出被家暴女子，有場在地上爬行並落淚的戲，精湛演技獲導演胡樂筠及國外劇組肯定。

胡樂筠解釋，許瑋甯的角色在外光鮮亮麗，私下其實常被家暴，受到靈異棋盤影響，陷入似人似鬼的狀態中。

許瑋甯片中與呂聿來有動作戲，不只真的出力互打，一場湖邊拉扯戲，許瑋甯還不慎滑倒撞到頭，她檢查身體狀況後認為無大礙就繼續拍攝，許瑋甯表示，「湖邊真的超級冷，我身體還要躺在水中，趕緊拍完才能讓大家趕快收工休息」。她的敬業表現也獲得劇組稱讚。

胡樂筠表示，有一幕許瑋甯在地上爬行並落淚的演出令人震撼，「那個眼淚很短，但所有人都被她的演技嚇到。」胡樂筠透露，事後也聽到國外劇組人員私下讚美許瑋甯的演技，「證明她的演出真的很棒，讓外國工作人員都印象深刻」。

「詭棋」將於13日全台上映。（編輯：陳仁華）1110504