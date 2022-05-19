陳柏霖重返小螢幕 化身精算律師被迫當奶爸

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演員陳柏霖在Disney+影集「正義的算法」飾演能力高超，但性格臭屁自私的律師「劉浪」。（Disney+提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月19日

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）男星陳柏霖重返小螢幕，攜手郭雪芙主演的律政輕喜劇「正義的算法」今天首度曝光劇照，不僅化身風流倜儻的精算律師，還意外當起新手奶爸，辯證什麼是正義。

Disney+發布新聞稿，「正義的算法」描述因一場意外，讓能力高超、性格卻臭屁自私的法律界明星「劉浪」（陳柏霖飾）的人生、事業跌入谷底。為求生計，他加入一家公益律師事務所，和熱血新人律師「林小顏」（郭雪芙飾）組成冤家師徒搭檔，更被一名素未謀面的男孩認作爹，被迫成為新手奶爸，原先快意瀟灑的玩樂人生瞬間大翻船。

全劇由「16個夏天」金鐘導演許富翔執導，繼電影「詭扯」後再度與陳柏霖合作，顛覆律政劇嚴肅且沉重的風格設定，打造出發人省思但又輕鬆幽默的劇情，希望藉由輕喜劇形式與表演方式，探討嚴肅的社會和家庭議題，同時再藉由律法與人性衝突，辯證什麼是正義。

今天也首度公開主演角色劇照，陳柏霖一身帥氣西裝，留著俐落又帶點狂野的長髮，宛如時尚雜誌中的精品男模，體現這名「精算律師」風流倜儻及放蕩不羈的性格。

扮演「菜鳥律師」的郭雪芙，犧牲色相頂著一頭米粉頭，戴上笨拙的眼鏡，與陳柏霖的角色形成極端對比，造型完全出自郭雪芙的提議。

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許富翔坦言，和郭雪芙首度合作便完全顛覆他以往的印象，「雪芙基本上就是完全打破了觀眾對於她在螢幕前的形象，最後成品也證明這個決定是正確的，完全沒有郭雪芙的影子，我覺得能做到這一點就是一位值得尊敬的好演員」。

另外，在劇中飾演男女主角的麻吉們侯彥西及阿喜，在釋出的劇照中雙雙披上土台客的花襯衫，增添不少戲劇「笑」果，更讓人好奇將帶來多少的笑料。（編輯：管中維）1110519

演員郭雪芙（中）在Disney+影集「正義的算法」飾演在公益律所服務的熱血新人律師「林小顏」，還頂著一顆爆炸米粉頭。（Disney+提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月19日