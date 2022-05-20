片山慎三驚悚新片改編日本血案 屍速列車導演狂讚

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（中央社記者王心妤台北20日電）日本導演片山慎三首作「海角上的兄妹」成本不到百萬元，在台卻獲逾千萬票房。新作「尋人啟弒」靈感來自真實命案，獲「屍速列車」導演延尚昊稱讚是今年看過最棒驚悚片之一。

片山慎三曾擔任韓國導演奉俊昊、日本導演山下敦弘等的助理導演多年，首部作品「海角上的兄妹」成本不到新台幣百萬元。獲得好評後，片山慎三反而投身小銀幕精進，擔任Netflix日劇「AV帝王」第1季的第一副導；另外執導改編自東野圭吾著作的影集「徬徨之刃」，同樣獲得好評。

片山慎三新電影「尋人啟弒」，發想自日本真實血案的座間九屍命案。此真實事件曾影響日本政府決定關注社群媒體上的自殺訊息，減少社會上出現模仿犯。

「尋人啟弒」細緻描述父女間的生活，以暴力、社會批判及懸疑內容，帶領觀眾進入故事內。電影去年在釜山影展世界首映後獲得好評，「屍速列車」導演延尚昊稱讚片山慎三不只順暢說好故事，甚至讓他從第1顆鏡頭到結尾都目不轉睛，更認為是今年看過最棒的驚悚片之一。

「尋人啟弒」將於6月17日上映。（編輯：陳政偉）1110520