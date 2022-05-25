朴贊郁攜手湯唯闖坎城 新片無露骨暴力場面唱反調

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電影「分手的決心」由導演朴贊郁與「下女的誘惑」編劇丁瑞慶共同執筆劇本，描述韓星朴海日所扮演的刑警為調查一件男子意外失足墜亡案件，與詮釋死者妻子的演員湯唯（後）相遇所發生的故事。（車庫娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月25日

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）「下女的誘惑」韓國名導朴贊郁睽違6年推出懸疑愛情新片「分手的決心」，找來湯唯、青龍影帝朴海日共譜禁忌之戀，也讓他第4度闖進坎城影展，片中無標誌性露骨暴力場面。

「分手的決心」由朴贊郁與編劇丁瑞慶共同執筆劇本，描述刑警朴海日為調查一件男子山上意外失足死亡案件，與死者妻子湯唯相遇所發生的故事。這部電影也讓朴贊郁繼「原罪犯」、「蝙蝠：血色情慾」、「下女的誘惑」後，第4度進軍坎城影展競賽部門，影展中首映更獲得全場觀眾起立鼓掌8分鐘。

24日在影展每日情報雜誌Screen Daily出爐的最新評分中，「分手的決心」獲3.2分，是本屆坎城影城競賽部門已首映的12部電影裡，分數最高作品，也是今年首部均分超過3分的電影，被媒體視為目前最有望獲獎的傑作，女主角湯唯也成為最佳女主角強力候選人。

在坎城影展首映隔日的媒體記者會上，由於朴贊郁先前作品皆展現大尺度情慾與暴力畫面，新作中卻不見類似情節，讓媒體相當好奇。

朴贊郁表示，「當其他導演在製作這樣的作品時，好像都不會被問這種問題耶，沒有加入裸露性愛場面，是因為我相信在這部電影中沒有必要出現，我想以大人們的故事為主，我認為大人們的愛情並不絕對需要那樣的事物」。

朴贊郁笑說，最初企劃電影時，旁人也問他會不會有驚人性愛場面，「竟然有這樣的期待，所以我決定要唱反調」。

首次與朴贊郁合作的湯唯表示，自己是導演的忠實粉絲，收到參演邀約時心動不已，在首映結束後更向導演致謝：「謝謝導演完整了我人生的一部分。」朴贊郁則逗趣回應：「我也想對湯唯說同樣的話，反射！」

湯唯在戲中大部分台詞都是韓語，被問及拍攝過程是否有語言隔閡。她坦言，拍攝首日和導演、演員得用翻譯機對話，但拍攝到最後已完全不需要。

朴海日更貼心幫湯唯錄製對手戲台詞，稱讚她很用心，「當我們第一次一起讀劇本時，我心想自己只要有韓文版本就好了，但湯唯有韓文、中文、英文的版本以及筆記本，一看就令人頭暈目眩，覺得她真的做了很多準備。」

「分手的決心」7月22日在台上映。（編輯：張雅淨）1110525

韓國導演朴贊郁（圖）睽違6年推出懸疑愛情新電影「分手的決心」，找來演員湯唯與青龍影帝朴海日共譜禁忌之戀，也讓他第4度勇闖坎城影展。（車庫娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月25日