中國演員景甜廣告代言違法 被罰3159萬元

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（中央社台北28日電）中國演員景甜替聲稱可阻油脂及糖份的食品廣告代言，官方查證只屬普通食品，景甜被控違反廣告法因而損失慘重，連沒帶罰合計得繳人民幣約722萬元（約新台幣3159萬元）。

綜合央視及新京報報導，2021年底中國國家市場監督管理總局監測發現，景甜為廣州無限暢健康科技有限公司的商品代言，違反廣告法有關規定，交由廣東省廣州市市場監管部門查核。

報導指出，廣州市市場監管局隨即著手調查，並由廣州市天河區市場監管局立案處理，發現景甜代言的「果蔬類」產品只是普通食品，公司方面無法提出有效證據證實具有「阻止油脂和糖分吸收」的功效。

報導指出，景甜明知法規規定，普通食品不得予以治療、保健等功效的宣傳，並且未經有效途徑查明代言商品的功效，仍以自身名義和形象聲稱可「阻止油脂和糖分吸收」，已違反廣告法規範。

景甜上述廣告代言違法所得共計257.9萬元。廣州市天河區市場監管局依據「中華人民共和國廣告法」第61條規定，沒收景甜違法所得並罰款464.22萬元， 即罰沒金合計722.12萬元。

報導指出，對於廣州無限暢健康科技有限公司違法行為，廣州市市場監管部門已按有關法律規定處理。

報導強調，全國市場監管部門依法加強監管明星廣告代言，切實維護市場秩序，明星作為公眾人物，應當嚴格依法從事廣告代言，確保廣告代言內容真實合法。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110528