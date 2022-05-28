景甜被罰後官媒接力撰文批評 稱藝人代言應自重

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（中央社記者吳柏緯上海28日電）中國演員景甜因涉廣告代言不實違反廣告法，遭罰人民幣約722萬元（約新台幣3159萬元），依法3年內不能代言廣告。隨後官媒接力撰文批評，強調有必要整治文娛領域。

據央視及新京報報導，中國國家市場監督管理總局發現，景甜為廣州一家企業的食品代言時，明知法規規定普通食品不得予以治療、保健等功效的宣傳，且在未經有效途徑查明商品功效的情形下仍以自身名義和形象代言，違反廣告法有關規定。

報導指出，廣州市天河區市場監管局依據「中華人民共和國廣告法」第61條規定，沒收景甜違法所得257.9萬元並罰款464.22萬元，合計722.12萬元。此外，根據「廣告法」相關規定，景甜3年內將不能代言廣告。

監管部門公告裁罰結果後，中國官媒接力撰文批評景甜的行為，強調藝人從事廣告代言活動應該守法自重。從嚴查處廣告代言違法行為，不但是維護市場秩序也是推進文娛領域治理、端正社會風氣的應有之義。

法治日報以「明星違法代言不該由消費者買單」為題刊發評論，指出明星頭頂光環代言，常常是「賺錢時衝在前頭、翻車時躲在後頭」，忘記了敬畏法律、愛惜羽毛、掂量得失。

評論稱，明星作為公眾人物，其代言的虛假廣告，社會危害性往往要大於一般的虛假廣告。因此「更應當嚴格依法開展廣告代言活動，自律盡責履行代言責任，切實履行文藝工作者社會責任，當好第一把關人。」

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人民日報的評論則稱，明星為了追求高額的利益回報，對自己代言的商業廣告違法內容不去拒絕或阻止，而是堂而皇之地予以放大和推廣，這樣的錯誤不應出現，更不能出現。「廣大文娛明星要切實以案為鑒、以案為戒，在從事廣告代言活動的過程中始終保持對法律的敬畏、對文藝的敬仰，做到自醒、自律、自重。」

評論並提及，市場監管部門從嚴查處文娛明星廣告代言違法行為，「是維護市場秩序、回應群眾關切的必然要求，也是推進文娛領域綜合治理、廓清社會風氣的應有之義。」（編輯：陳沛冰）1110528