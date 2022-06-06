陳柏霖郭雪芙成律師歡喜冤家 從戲裡吵到戲外

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）由藝人陳柏霖、郭雪芙主演、Disney+首部推出的台劇「正義的算法」今天舉辦記者會，兩人在劇中扮演性格南轅北轍、常吵架的律師，還因劇中法律案件從戲裡吵到戲外。

首次詮釋律師的陳柏霖在律政輕喜劇「正義的算法」中，是臭屁又以利益掛帥的王牌律師「劉浪」，和郭雪芙飾演、在公益律師所服務的熱血新人律師「林小顏」，是對常吵架的歡喜冤家。

兩人透露，劇中太多貼近人心案件，常讓兩人忍不住認真往心裡去，即便下了戲，依然會對拍攝過程遇到的社會議題，如紅線違停要不要開發單等爭論不休。

這回，陳柏霖還在劇中意外成為奶爸，被同劇演員公認對小孩很有耐心，還會帶小朋友喜歡的東西、玩具到現場，相當貼心，讓飾演兒子的小童星一到片場就黏著他。

郭雪芙則被劇組公認角色和本尊相似度達8成，連自己也承認，「我們一樣面對自己的專業和工作都有著吹毛求疵的堅持，同時卻懷抱著無比的熱情和喜愛」，因此特別能理解角色想衝、想拚的心情。

侯彥西和阿喜在劇中擔任「浮誇綠葉二人組」，前者是不愁吃穿的富二代，後者則是事務所顏值擔當的資深律師，兩人扮演陳柏霖和郭雪芙的死黨，更常在劇中爭吵拌嘴。侯彥西透露，作品中不少片段致敬港式喜劇，更有台詞靈感來自港星周潤發在「英雄本色」裡的經典角色「小馬哥」。

陳雪甄詮釋律師事務所的老闆，時而霸氣外露展現老闆膽識，時而幽默搞笑和律師們打鬧，帶領這些年輕律師「笑中帶淚、淚中帶笑」尋找「正義」的真諦。

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全劇由「16個夏天」金鐘獎導演許富翔執導，他分享這部輕喜劇蘊藏深意，「世上並非只分黑白善惡，在冰冷的法律面前，看似唯一正確的選擇卻不一定能讓受害者擺脫人生困境，希望觀眾在觀看這部作品時，能從不同的角色和故事中，用全新的視角重新思考『何謂正義』。」

「正義的算法」全劇共26集，15日於Disney+正式上線，首日將一口氣推出6集，後續每週三、四晚上8時一次更新2集。（編輯：管中維）1110606