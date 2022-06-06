更多編輯台推薦新聞：
重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁
運動

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力
國際

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力

白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮
文化

白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

陳柏霖郭雪芙成律師歡喜冤家 從戲裡吵到戲外

2022/6/6 19:21（6/6 19:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
Disney+首部推出的台劇「正義的算法」6日舉辦記者會，導演許富翔（左起）與演員侯彥西、陳柏霖、郭雪芙、陳雪甄、阿喜（林育品）出席。（Disney+提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月6日
Disney+首部推出的台劇「正義的算法」6日舉辦記者會，導演許富翔（左起）與演員侯彥西、陳柏霖、郭雪芙、陳雪甄、阿喜（林育品）出席。（Disney+提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北6日電）由藝人陳柏霖、郭雪芙主演、Disney+首部推出的台劇「正義的算法」今天舉辦記者會，兩人在劇中扮演性格南轅北轍、常吵架的律師，還因劇中法律案件從戲裡吵到戲外。

首次詮釋律師的陳柏霖在律政輕喜劇「正義的算法」中，是臭屁又以利益掛帥的王牌律師「劉浪」，和郭雪芙飾演、在公益律師所服務的熱血新人律師「林小顏」，是對常吵架的歡喜冤家。

兩人透露，劇中太多貼近人心案件，常讓兩人忍不住認真往心裡去，即便下了戲，依然會對拍攝過程遇到的社會議題，如紅線違停要不要開發單等爭論不休。

這回，陳柏霖還在劇中意外成為奶爸，被同劇演員公認對小孩很有耐心，還會帶小朋友喜歡的東西、玩具到現場，相當貼心，讓飾演兒子的小童星一到片場就黏著他。

郭雪芙則被劇組公認角色和本尊相似度達8成，連自己也承認，「我們一樣面對自己的專業和工作都有著吹毛求疵的堅持，同時卻懷抱著無比的熱情和喜愛」，因此特別能理解角色想衝、想拚的心情。

侯彥西和阿喜在劇中擔任「浮誇綠葉二人組」，前者是不愁吃穿的富二代，後者則是事務所顏值擔當的資深律師，兩人扮演陳柏霖和郭雪芙的死黨，更常在劇中爭吵拌嘴。侯彥西透露，作品中不少片段致敬港式喜劇，更有台詞靈感來自港星周潤發在「英雄本色」裡的經典角色「小馬哥」。

陳雪甄詮釋律師事務所的老闆，時而霸氣外露展現老闆膽識，時而幽默搞笑和律師們打鬧，帶領這些年輕律師「笑中帶淚、淚中帶笑」尋找「正義」的真諦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

全劇由「16個夏天」金鐘獎導演許富翔執導，他分享這部輕喜劇蘊藏深意，「世上並非只分黑白善惡，在冰冷的法律面前，看似唯一正確的選擇卻不一定能讓受害者擺脫人生困境，希望觀眾在觀看這部作品時，能從不同的角色和故事中，用全新的視角重新思考『何謂正義』。」

「正義的算法」全劇共26集，15日於Disney+正式上線，首日將一口氣推出6集，後續每週三、四晚上8時一次更新2集。（編輯：管中維）1110606

延伸閱讀
陳柏霖重返小螢幕 化身精算律師被迫當奶爸
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族