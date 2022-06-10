洪榮宏曝寶島歌王洪家故事 想跟童年說辛苦了

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金曲歌王洪榮宏（圖）與金曲製作人洪敬堯兄弟檔合體上節目，暢聊洪家音樂世家故事。洪榮宏至今仍維持對音樂品質的堅持，從錄影彩排就可看出，光一首「空思戀」彩排就唱了7、8遍。（華視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月10日

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）金曲歌王洪榮宏與金曲製作人洪敬堯兄弟檔合體，暢聊洪家的音樂故事。洪榮宏回憶，小時候爸爸洪一峰要求自己每天練唱，一週只能有1小時出去玩，現在想對自己童年說聲辛苦了。

洪榮宏在「上奅台灣歌2.0經典傳奇」節目分享，自己7、8歲時就和父親、「寶島歌王」洪一峰在高雄今日歌廳演出，日後還推出了「孤兒淚」、「我為你唱一首歌」等父子合作專輯。

憶起父親洪一峰，洪榮宏透露小時候的演唱都是照著父親教導來做，「每天都要發聲練習，一字一句都要按照父親要求的方式去唱」，這為他打下很好的基礎，但洪榮宏也笑說：「後來我們長大都比較特立獨行，都不可能這樣做了」。

節目中更運用現代音樂科技，抽取洪一峰年輕時與10歲時洪榮宏演唱「我為你唱一首歌」的聲音，讓洪榮宏完成一場「跨時空三人對唱」，這差了50年的合唱，讓3位主持人蕭煌奇、浩子與曹雅雯聽了相當感動。

被問及如果有辦法和50年前的自己，說一句話會說什麼？洪榮宏笑言是「辛苦了」，透露當時每天都要練習唱歌，「頂多在星期六、日有半小時或1小時可以出去玩」，很辛苦但也才有今日的成就。

至今洪榮宏也維持對音樂品質的堅持，從錄影彩排就可看出，光一首「空思戀」彩排就唱了7、8遍，重視人聲與樂器聲的平衡，如果有接晚會表演，甚至會早10天、一週前每天練唱。

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洪敬堯受訪時則坦言，在父親和哥哥洪榮宏成就下壓力很大，後來學習編曲後，才開始走出了自己的音樂路。在洪一峰的傳記電影「阿爸」中，洪敬堯特別向周杰倫、方文山邀歌，這首同名主題曲「阿爸」就深刻地傳達他對父親的思念。

雖然洪榮宏、洪敬堯與洪榮良3兄弟從小經歷父母離異，深埋在心底對父愛的渴望一直都在，蕭煌奇也特別和洪敬堯一同演唱「阿爸」，緬懷「寶島歌王」洪一峰。節目將於每週六晚上8時在公視台語台、每週日晚上8時在華視首播。（編輯：屈享平）1110610