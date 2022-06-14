滾石樂團主唱染疫 歐洲巡演阿姆斯特丹站突喊卡

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英國滾石樂團主唱米克傑格13日宣布自己確診COVID-19，樂團臨時取消在阿姆斯特丹的演出。（圖取自twitter.com/MickJagger）

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（中央社阿姆斯特丹13日綜合外電報導）英國滾石樂團（The Rolling Stones）主唱米克傑格（Mick Jagger）今天宣布自己確診COVID-19，樂團臨時取消今晚在阿姆斯特丹的演出，當時一些粉絲已在現場等候。

78歲的米克傑格發推文：「我很抱歉在這麼短的時間內通知今晚阿姆斯特丹（Amsterdam）的表演必須延後；我剛才不幸確診COVID。我們會儘快重排日期並重回舞台。」

樂團聲明則提到，米克傑格抵達會場時出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）症狀，為了觀眾、其他樂手和巡迴團隊的健康，演唱會延期。

米克傑格已接種COVID-19疫苗。

這支傳奇搖滾樂團6月1日在西班牙馬德里（Madrid）啟動「60」（Sixty）歐洲巡演，紀念成軍60週年。樂團預計在歐洲各地舉辦14場演唱會，上一站為9日在英國利物浦（Liverpool）的安菲爾德球場（Anfield Stadium），原訂17日在瑞士伯恩（Bern）進行下一站演出。

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滾石樂團2017年開始上次的「無過濾」（No Filter）巡演，但北美站因疫情延期，去年底才結束巡迴，不過鼓手查理華茲（Charlie Watts）已於去年8月過世，享壽80歲。

米克傑格去年4月發表了封城期間在家錄製的新歌Easy Sleazy。前年4月，樂團成員還曾各自在家透過連線合演1969年經典曲目You Can't Always Get What You want的「社交距離版」。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1110614