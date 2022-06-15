韓國驚悚影集Sweet Home原班人馬回歸 再製播2季

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（中央社記者王心妤台北15日電）Netflix韓國驚悚影集Sweet Home第1季上架後獲好評，今天宣布將再製作第2季與第3季，同樣將由李應福執導，除了原班人馬宋江、李陣郁等，還有實力派演員劉五性、吳正世加入。

Sweet Home在2020年12月上線2天內，就進入全球42個國家與市場的前10名排行榜，也在台灣、韓國等摘下第1名，上線4週更獲得2200萬個家庭會員觀看，同時在新加坡亞洲學院創意獎（AACA）及韓國釜山影展亞洲內容獎獲得肯定。

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Sweet Home將由宋江、李陣郁、李施昤、高旻示及朴珪瑛等原班人馬回歸主演，還會加入演員劉五性飾演特殊部隊守護隊上士，以「雖然是精神病但沒關係」摘百想藝術大獎電視部門男配角獎的吳正世則將飾演研究疫苗的博士，鄭振永將飾演守護隊二等兵。

Sweet Home第1季中，如果有慾望，任何人都會變成怪物，第2季與第3季將如何表現，導演李應福表示，「第2季將以新場所為背景，第1季無法完善的技術細節事項將在第2季有進一步的完備。」也暗示世界觀將擴大。（編輯：張雅淨）1110615