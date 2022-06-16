瑪麗蓮夢露上億古董禮服 收藏家控金卡戴珊撐壞

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（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）瑪麗蓮夢露紀念品收藏家今天表示，一間私人博物館上月將瑪麗蓮夢露一襲洋裝出借名媛金卡戴珊出席紐約大都會博物館慈善晚宴（MET Gala）盛會，卻遭「永久毀損」。

法新社報導，這件禮服是瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）1962年替美國前總統甘迺迪（John F Kennedy）獻唱生日快樂歌時所穿。染了一頭白金髮色的金卡戴珊（Kim Kardashian）當天出席盛會時，身穿這件綴滿水晶的米白色禮服光彩奪目，卻引發爭議。

瑪麗蓮夢露紀念網站管理者暨收藏家佛特納（Scott Fortner）本週公布禮服前後對比照。

被金卡戴珊穿過的禮服照片，是佛特納友人12日前往出借禮服的洛杉磯「雷普利信不信由你博物館」（Ripley's Believe It or Not!）拍攝。

經過比對，禮服臀部拉鍊周圍的水晶鬆脫，有好幾個地方甚至只剩下線頭，拉鍊周圍的布料也有疑似用力拉扯的破損，看起來像是被硬撐而損傷。

雷普利博物館在拍賣會以創紀錄的480萬美元（約新台幣1.4億元）落槌價買下這件禮服，禮服傳出損壞的消息後，最近幾天在社群媒體引發廣泛批評。

佛特納在Instagram發文說：「我要責怪雷普利博物館，因為他們允許禮服外借。任何名人要是有機會能穿上這件禮服都不會拒絕。金卡戴珊想當然爾。」

「如今這件洋裝已經永遠毀損了。其實無論是誰穿，可能都會穿壞。」

雷普利博物館截至今天下午尚未回應法新社。雷普利在5月初曾大肆宣傳金卡戴珊有機會穿上這件禮服。

據說金卡戴珊為了要塞進禮服，還刻意大幅減重。金卡戴珊尚未在社群媒體回應撐壞禮服的指控。（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110616