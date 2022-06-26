劉若英小花計畫展藏秘密 自曝花2天才搞定

（中央社記者葉冠吟台北26日電）歌手劉若英為「小花計畫」展覽獻唱的新作「夜晚的光明」，歌曲和MV隨著昨天展覽開幕曝光，除了帶來長達2分鐘的感性獨白，她更自曝半夜在展場藏了秘密，花了2天才搞定。

「小花計畫 - Re：小花盛開的回音」展覽結合流行音樂與藝術創作，帶來全新的觀展體驗，即日起至10月30日於高雄金馬賓館當代美術館展出。

劉若英新曲「夜晚的光明」由金曲製作人陳建騏打造，反覆由高音轉為低音的曲韻，宛如陽光般自高處灑落地面，再陰暗的地方都能獲得曙光，讓聽覺沐浴在溫暖的光線之中，MV開頭更由劉若英帶來近2分鐘的獨白。

劉若英笑說：「作詞人特別寫了旁白讓我唸，可能每次都覺得我說的比唱的好聽吧，大家這次去看展覽的時候，除了聽到我唱的歌，還能聽到我說話的聲音，聽到我用不同的形式嘮叨。」

新曲MV由新銳導演姚國禎執導，找來以影集「天橋上的魔術師」走紅的演員初孟軒與演技派童星白潤音挑大梁，飾演在一場夢境中，長大的自己看著小時候的自己，進行一場回顧與自我療傷。

劉若英感性分享：「當我看見MV時，我也跟著緊緊地抱了小時候的自己，有夜晚，才有光明，陪伴彼此。」MV也成為歌曲和展品的另一種延伸創作，刻劃細膩情感。更讓人驚喜的是，白潤音在MV開拍前就將歌曲背得滾瓜爛熟，於是MV結尾收錄他的清唱彩蛋，歌聲回音和本屆展覽主題不謀而合。

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在「小花計畫 - Re：小花盛開的回音」展間，「夜晚的光明」與藝術家邵雅曼的展品「有光的地方II」相互搭配，整組裝置由暗室與明室所組成，猶如夢境與夢醒，身歷其境的設計，宛如體驗了生命中的悲歡離合。

劉若英也透露自己在展場藏了小秘密，她賣關子表示，「有一個很神秘的東西，我是半夜用的喔，用了2天才用好喔，要到現場就會知道答案！」（編輯：張雅淨）1110626