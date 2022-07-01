影迷搶看怪奇物語4最後兩集 Netflix一度大當機

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在全球掀起「顛倒世界」熱潮的影集「怪奇物語」第4季下半輯上線，僅2集總時長卻直逼4小時，主演群日前透露「將會死幾個人」，讓劇迷擔憂。（Netflix提供）

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（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）在備受期待的「怪奇物語」第4季第2輯共兩集於台北時間今天下午3時上線後，美國影音串流巨擘Netflix平台在全球各地傳出短暫當機災情。

根據即時網路服務監測網站Downdetector.com，美東時間凌晨3時（台北時間下午3時）左右「怪奇物語」（Stranger Things）第4季第2輯上線時，用戶向Netflix回報的問題激增。有關Netflix網路出現錯誤碼的投訴在1小時內達到近1萬3000次的高峰，而情況似乎在半小時內已經解決。

在Netflix解決技術問題之前，全球用戶由於無法登入平台，紛紛上社群媒體哀號，甚至分享「怪奇物語 4」大反派威可那（Vecna）的迷因。

怪奇物語第4季第1輯在Netflix首播4週內，就締造英語影集最高觀看時數的紀錄。第4季第2輯雖然只有兩輯，但總時長將近4小時，第8集為85分鐘，第9集為150分鐘。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1110701