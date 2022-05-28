「怪奇物語」系列結局倒數 演員不捨要道別影集

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影集「怪奇物語4」27日已上架，演員喬奇瑞（左起）、約瑟夫昆恩、娜塔莉亞戴爾和瑪雅霍克所飾演的角色在本季遭遇更恐怖的離奇案件。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月28日

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）熱門夯劇「怪奇物語4」昨天上架，每集超過1小時，讓粉絲瘋狂熬夜追劇，只是劇組已預告第5季將是系列最終回，讓演員喬奇瑞特別傷感，坦言這部戲已是人生一部分。

本季拍攝受COVID-19影響極大，飾演強納森的查理希頓（Charlie Heaton）回憶，劇組2020年1月開拍，結果沒多久就停，甚至還沒輪到他們的戲份，只能一直等待；新角色愛德華多佛朗哥（Eduardo Franco）則笑言，當時就是「要拍囉，請再等等，準備好了，請再等等」不斷循環，但大家也沒抱怨，只能拍一天算一天。

這回希頓和飾演弟弟威爾的諾亞許納普（Noah Schnapp）有場一鏡到底的瘋狂動作戲，得在槍林彈雨中閃躲。希頓笑言彩排練習時沒有開槍音效，只練習走位，等正式拍攝時，強彈發射、爆炸還有特技人員衝進來，「我們不用演戲，反應就很真實」，讓兄弟倆回想起來笑個不停。

本季劇情希頓和飾演女友南西的娜塔麗雅戴爾（Natalia Dyer）分隔兩地，愛情備受考驗；感情線同樣撲朔迷離的南希前男友、飾演史蒂夫的喬奇瑞（Joe Keery），則不斷與不同女生約會。被問及本尊想給角色什麼愛情忠告？喬奇瑞笑言，史蒂夫生活中確實有很多潛在對象，「但最重要的是探索自己，不要假裝成別人，終究會找到適合自己的人」。

同時本季劇情也提及校園霸凌，戴爾坦言，時下網路霸凌問題嚴重，任何人都能躲在鍵盤後面批評，自己多半不看網路評論，「我還是省下自己的精力，而不是讓自己暴露在網路中」。

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扮演蘿蘋的瑪雅霍克（Maya Hawke）補充，劇裡的「上下顛倒」世界就像對現代社會的隱喻，陰暗處很痛苦、充滿著可怕怪物，但她認為這一代霸凌問題比起80年代已有改善，鼓勵大家一起挺過難關。

這季「怪奇物語4」分成上下半輯，雖然下半輯還沒上線，劇組已預告第5季是全系列完結篇，演員們是否準備好要和影集說再見，喬奇瑞坦言自己很傷感，這部戲早已成為人生的部分，也和夥伴們變得親密，但同時是新的開始。（編輯：陳政偉）1110528

在影集「怪奇物語4」中飾演強納森的查理希頓（Charlie Heaton）（左1）與飾演弟弟威爾的諾亞許納普（Noah Schnapp）（左2）有場一鏡到底的瘋狂動作戲，兄弟2人得在槍林彈雨中閃躲。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月28日