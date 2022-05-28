「怪奇物語」系列結局倒數 演員不捨要道別影集
（中央社記者葉冠吟台北28日電）熱門夯劇「怪奇物語4」昨天上架，每集超過1小時，讓粉絲瘋狂熬夜追劇，只是劇組已預告第5季將是系列最終回，讓演員喬奇瑞特別傷感，坦言這部戲已是人生一部分。
本季拍攝受COVID-19影響極大，飾演強納森的查理希頓（Charlie Heaton）回憶，劇組2020年1月開拍，結果沒多久就停，甚至還沒輪到他們的戲份，只能一直等待；新角色愛德華多佛朗哥（Eduardo Franco）則笑言，當時就是「要拍囉，請再等等，準備好了，請再等等」不斷循環，但大家也沒抱怨，只能拍一天算一天。
這回希頓和飾演弟弟威爾的諾亞許納普（Noah Schnapp）有場一鏡到底的瘋狂動作戲，得在槍林彈雨中閃躲。希頓笑言彩排練習時沒有開槍音效，只練習走位，等正式拍攝時，強彈發射、爆炸還有特技人員衝進來，「我們不用演戲，反應就很真實」，讓兄弟倆回想起來笑個不停。
本季劇情希頓和飾演女友南西的娜塔麗雅戴爾（Natalia Dyer）分隔兩地，愛情備受考驗；感情線同樣撲朔迷離的南希前男友、飾演史蒂夫的喬奇瑞（Joe Keery），則不斷與不同女生約會。被問及本尊想給角色什麼愛情忠告？喬奇瑞笑言，史蒂夫生活中確實有很多潛在對象，「但最重要的是探索自己，不要假裝成別人，終究會找到適合自己的人」。
同時本季劇情也提及校園霸凌，戴爾坦言，時下網路霸凌問題嚴重，任何人都能躲在鍵盤後面批評，自己多半不看網路評論，「我還是省下自己的精力，而不是讓自己暴露在網路中」。
扮演蘿蘋的瑪雅霍克（Maya Hawke）補充，劇裡的「上下顛倒」世界就像對現代社會的隱喻，陰暗處很痛苦、充滿著可怕怪物，但她認為這一代霸凌問題比起80年代已有改善，鼓勵大家一起挺過難關。
這季「怪奇物語4」分成上下半輯，雖然下半輯還沒上線，劇組已預告第5季是全系列完結篇，演員們是否準備好要和影集說再見，喬奇瑞坦言自己很傷感，這部戲早已成為人生的部分，也和夥伴們變得親密，但同時是新的開始。（編輯：陳政偉）1110528
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