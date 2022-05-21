「怪奇物語」恐怖滿點 演員曝拍攝現場其實很鬧

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（中央社台北21日電）每季都預告更可怕的Netflix熱門影集「怪奇物語」，是否會讓小童星們在拍片時也被嚇壞。主演之一的「達斯汀」笑言，現場反而看起來很蠢，因為「常要對著網球尖叫」。

「怪奇物語4」主演群日前接受台灣媒體線上聯訪，由於劇情充滿科幻、陰暗、恐怖的畫面，本季最大反派更是嚇人，讓大家好奇拍片現場是否也相當可怕，甚至下戲後會做惡夢。沒想到，扮演麥克絲的莎蒂．辛克 （Sadie Sink）吐槽：「完全不會，一切都只是演戲而已。」

從第1季參與至今、飾演達斯汀的蓋頓．馬塔拉佐 （Gaten Matarazzo）解釋，可怕的鏡頭通常是後期合成，平時現場都有一大群劇組工作人員在旁，演員們也都知道劇情內容，「非常讓人安心，我們幾乎都要等到特效加上去、看到成品後，才知道『天啊，當初拍的是這個』，否則常覺得自己像白癡，對著網球一直尖叫」，讓全場笑成一團。

不過劇組通常從白天拍到黑夜，又翻班到天亮，小朋友們只得自得其樂，藉由亂聊天、惡整對方逼彼此清醒。飾演路卡斯的迦勒．麥羅林 （Caleb McLaughlin）自曝，前幾季自己就常在好友們要拍嚴肅戲分前，故意逗對方笑，現場馬上懺悔，「我那時候好糟糕，現在不會這樣做了」。

辛克回憶，大家為了提振精神，在劇組時話匣子總是動個不停，天南地北什麼都聊。

麥羅林詳細描繪話題進程，通常一早來只會打招呼問「你好嗎」，拍到下午2時開始疲倦，「到了凌晨3點簡直像靈魂飛到外太空，我們會開始聊很深層的話題，靈魂像被觸摸到，甚至開始流淚，都搞不懂是怎麼回事」。

馬塔拉佐則笑言：「到凌晨5點，哇，真的是為了要清醒，都講很瘋狂可怕的東西。」

當被問到彼此難忘的青春期故事時，麥羅林故意逗在劇中與他飾演情侶的辛克，敲敲對方肩膀，「有沒有什麼青春期故事啊，快告訴我們」，讓對方又氣又想笑。

不過辛克認真回應，與劇組友人共同經歷的一切都很難忘，「『怪奇物語』在我們生活中佔據相當多重要時刻」。馬塔拉佐感性表示，「怪奇物語」拍了7年，所有人戲裡戲外都一起成長，這部戲的點滴就是他們的青春。

「怪奇物語4」將分成上下兩輯，上半部於5月27日上線，下半部則在7月1日推出。（編輯：管中維）1110521