更多編輯台推薦新聞：
悠遊國旅個人最高補助1300元 7/4可查優惠旅宿
生活

悠遊國旅個人最高補助1300元 7/4可查優惠旅宿

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒
國際

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋
文化

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
金曲33
首頁 / 娛樂

第33屆金曲獎最佳台語女歌手獎 江惠儀獲獎

2022/7/2 20:30（7/2 21:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第33屆金曲獎2日晚間在高雄巨蛋隆重舉行頒獎典禮，歌手江惠儀以「空」拿下本屆最佳台語女歌手。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日
第33屆金曲獎2日晚間在高雄巨蛋隆重舉行頒獎典禮，歌手江惠儀以「空」拿下本屆最佳台語女歌手。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤、葉冠吟台北2日電）第33屆金曲獎今天晚間在高雄舉行頒獎典禮，最佳台語女歌手獎由江惠儀獲得。

曾奪下第30屆台語歌后的江惠儀，以專輯「空」為自己拿下第2座獎座，特別的是，她的本業其實是中華電信工程師。江惠儀感謝世界上有音樂讓她感受、記錄這一切，並用台語分享「心內話」。

江惠儀說，唱台語歌是想傳承台語，但不管她站在這裡是用什麼語言講話，都希望台灣越來越好，「我真心希望每個人、每個不同立場的人，都能尊重珍惜自由的精神，最後感謝所有在音樂藝術領域的前輩朋友，不管用什麼語言方式，感謝你記錄台灣的過去未來現在，我也會繼續堅持」。

最佳台語女歌手獎入圍者包括朱海君「正確的答案」、賴慧如「愛毋是一種罪」、黃妃「無閂」、江惠儀「空」、張涵雅「下半場」。（編輯：陳政偉）1110702

新科台語歌王王俊傑（左）、歌后江惠儀（右）開心合影。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日
新科台語歌王王俊傑（左）、歌后江惠儀（右）開心合影。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日
延伸閱讀
圖輯／Haezee、Karencici金曲獎火辣亮相 首對恐龍闖紅毯蔡健雅DEPART奪金曲獎最佳錄音專輯 新寶島康樂隊獲頒最佳演唱組合茄子蛋「愛情你比我想的閣較偉大」奪年度歌曲 具俊曄驚喜現身金曲獎巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
王俊傑奪金曲獎最佳台語男歌手獎