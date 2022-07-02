第33屆金曲獎最佳台語女歌手獎 江惠儀獲獎
2022/7/2 20:30（7/2 21:17 更新）
第33屆金曲獎2日晚間在高雄巨蛋隆重舉行頒獎典禮，歌手江惠儀以「空」拿下本屆最佳台語女歌手。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日
（中央社記者邱祖胤、葉冠吟台北2日電）第33屆金曲獎今天晚間在高雄舉行頒獎典禮，最佳台語女歌手獎由江惠儀獲得。
曾奪下第30屆台語歌后的江惠儀，以專輯「空」為自己拿下第2座獎座，特別的是，她的本業其實是中華電信工程師。江惠儀感謝世界上有音樂讓她感受、記錄這一切，並用台語分享「心內話」。
江惠儀說，唱台語歌是想傳承台語，但不管她站在這裡是用什麼語言講話，都希望台灣越來越好，「我真心希望每個人、每個不同立場的人，都能尊重珍惜自由的精神，最後感謝所有在音樂藝術領域的前輩朋友，不管用什麼語言方式，感謝你記錄台灣的過去未來現在，我也會繼續堅持」。
最佳台語女歌手獎入圍者包括朱海君「正確的答案」、賴慧如「愛毋是一種罪」、黃妃「無閂」、江惠儀「空」、張涵雅「下半場」。（編輯：陳政偉）1110702
新科台語歌王王俊傑（左）、歌后江惠儀（右）開心合影。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日
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