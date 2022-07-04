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金曲收視出爐 最美歐巴桑陳美鳳頒獎奪冠百萬人搶看

2022/7/4 17:38（7/4 17:46 更新）
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第33屆金曲獎2日晚間在高雄巨蛋頒獎，資深藝人陳美鳳一身黑色禮服登紅毯，更邊走邊脫下外套，露出胸前深V，性感吸睛。（中央社檔案照片）
第33屆金曲獎2日晚間在高雄巨蛋頒獎，資深藝人陳美鳳一身黑色禮服登紅毯，更邊走邊脫下外套，露出胸前深V，性感吸睛。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉冠吟台北4日電）第33屆金曲獎頒獎典禮2日在高雄圓滿落幕，典禮平均收視率達3.48，共316萬4000人收看；最高收視落在陳美鳳、蔡昌憲頒發「最佳台語專輯獎」的4.88，獲106萬人關注。

相較去年金曲獎平均收視率4.22、收視人口329萬4000人成績，今年電視表現雖然較低，但官方YouTube網路平台總點擊441萬次，已比去年的324萬次，整整高出100多萬次，顯見觀眾收視習慣改變。

今年電視最高收視率時段落在「最美歐巴桑」陳美鳳睽違20年重返金曲獎，和蔡昌憲合頒「最佳台語專輯獎」橋段；收視第2名則是台語金曲歌后江惠儀二奪「最佳台語女歌手獎」致詞的4.77，約103萬6000人觀看。

而編曲人黃少雍上台領取「最佳編曲人獎」致詞與歌手HUSH拿下「最佳作曲人」獲獎致詞並列第3，收視為4.22，約91萬7000人關注；新寶島康樂隊相隔10年再抱走「最佳演唱組合獎」致詞的4.22，則約91萬6000人收看。

另外，截至今天上午10時，第33屆金曲獎頒獎典禮YouTube官方網路平台總點擊數逾441萬次。表演前3高點擊數，分別是艾怡良與徐佳瑩雙歌后表演節目（52萬4281次）、典禮主持人羅時豐與歌手Karencici的開場組曲（40萬4582次）、林宥嘉的兒歌組曲表演節目橋段 （34萬2390次）。

典禮頒發獎項點擊前3高，則是樂團茄子蛋奪下「年度歌曲獎」（27萬6148次）、饒舌歌手熊信寬（熊仔）抱走「最佳作詞人獎」（8萬2423次）、雙人音樂組合珂拉琪獲得「最佳新人獎」（7萬5047次）。（編輯：張雅淨）1110704

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