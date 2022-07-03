金曲獎高包容 首名中國歌王誕生、新加坡歌后破紀錄

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（中央社記者王心妤、邱國強台北3日電）第33屆金曲獎落幕，評審團主席阿弟仔表示，今年著重多元、包容，得獎者也展現此特質，中國搖滾之父崔健封歌王，新加坡歌后蔡健雅也打破紀錄，客語歌王黃連煜的專輯抱回3獎。

今年金曲獎報名資格必須是去年1月1日至12月31日，在台、澎、金、馬地區發行的實體或音樂數位平台作品。攤開今年的入圍作品，不只音樂類型多樣化，也包含來自新加坡、馬來西亞、中國等地的作品。

阿弟仔認為，現在的音樂市場分眾，金曲獎未來或許得兼顧推廣性質，包容不同層面的族群，不只要多元，還要考慮流行性、商業性、未來性和國際性。

昨晚公布得獎名單後，曾創作出「一無所有」、「花房姑娘」的崔健一舉摘下華語歌王，不只被評審肯定30年來秉持熱忱且充滿創作能量，影響力充斥華語樂壇，也成為金曲獎史上第一名中國籍華語歌王。

今年同樣打破紀錄的還有來自新加坡的蔡健雅，她摘下第4座華語歌后，打破金曲獎摘金最多的華語歌后紀錄。蔡健雅大方表示，金曲獎是人生關鍵角色，一次次讓她堅持下來，也找回做音樂的初衷，一唱就是25年。

客語歌王黃連煜以清領時期客家先民渡過黑水溝來到台灣的歷史作為背景，創作出專輯「滅人山」，同名歌曲也邀請原住民歌王桑布伊合作，不只展現歷史的厚度，也象徵台灣族群的多元性。就像黃連煜說的，「不管你從哪裡來，從什麼時候來，講的是什麼母語，我們都是原住民。」

今年摘下最佳新人獎的珂拉琪曲風多元，融入台灣歷史，同時包含台語、阿美語、日語、英語4種語言，曾創作出以白色恐佈時期為背景的「萬千花蕊慈母悲哀」，以及講述日治時期高砂義勇軍的TALACOWA等。珂拉琪摘獎後表示，希望音樂讓人們重新思考歷史，「自由、多元就是你原本的美麗樣子。」同樣反映出金曲獎一貫的精神。

年度歌曲獎是第一屆就設立的元老級獎項，評審考量面向包括傳唱度、流行度、音樂高度與市場態度，向來代表當年台灣社會氛圍。今年入圍作品包括搭上國片熱潮的「如果可以」、「愛情你比我想的閣較偉大」，還有為地球歌唱的Bluebirds、獻給奶奶的3語歌曲「奶奶」、饒舌歌「跑馬燈」，也有被認為是暗酸中國的「玻璃心」。

阿弟仔昨晚不諱言，入圍名單涵蓋的音樂性太廣，評審難以找到共識，尤其是年度歌曲獎，「我還是強調多元性，這是非常包容的金曲獎，包容不同曲風、音樂，不同年齡的音樂人」。

中國搖滾歌手崔健奪得今年金曲獎的消息，在中國引起迴響，絕大多數網友對崔健獲獎給予肯定，覺得這一獎項對他而言實至名歸，並沒有太多如最近幾年的金馬獎般，出現明顯涉及政治及引發兩岸對立的發言。

不過，據英國廣播公司（BBC）中文網報導，仍有中國網友略帶譏諷地說，金曲獎「這次真的是格局都有了」。

但隨即有台灣網友回應，「內地歌迷別想太多，沒什麼地域國籍考量，在台灣音樂人們也不可能容忍政治介入音樂，純粹就是這屆評審團的決定」；另一名台灣網友則直指，「有些人真是，不給內地要罵，給內地的也要罵」。

金曲獎頒獎典禮結束後，總統蔡英文今天凌晨在臉書發文指出，台灣豐富的音樂能量，是因為一代一代音樂創作者接棒努力；創作的自由造就台灣音樂的美妙，亦是台灣音樂人創作的養分，「不論我們從哪裡來、講什麼語言，在台灣我們就是一家人」。

蔡總統表示，金曲獎是台灣最重要音樂盛典，許多傑出音樂人獲獎，從火力全開的血肉果汁機到蔡健雅、再到崔健；感謝音樂人用音樂記錄人生、堅持理想與創作，金曲33用音樂展現台灣多元奔放的文化活力。（編輯：張雅淨）1110703