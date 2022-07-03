黃宣一票惜敗崔健錯失華語歌王 激動喊不該跟我講

（中央社記者王心妤高雄3日電）歌手黃宣在第33屆金曲獎華語歌王一票惜敗中國搖滾教父崔健，他得知後激動對媒體笑喊，「你不該跟我講的。」但也強調能跟崔健共同入圍很榮幸，對自己紅毯主持表現則給99分。

黃宣昨晚搭配「客家妹」陳明珠主持金曲獎星光紅毯，反應機敏加上口條清晰，正式與逗趣之間拿捏得宜獲得肯定，不只PTT網友一片叫好，連五月天成員瑪莎都到臉書留言：「衣服超帥！口條超好！什麼時候開脫口秀的演出？」

黃宣會後受訪表示，紅毯工作比入圍準備更費心，感謝有搭檔陳明珠的幫助，才能順利完成，「我很怕我失控會拖累她，因為我沒有主持的經驗，感謝阿珠跟金曲獎協助我，讓我看起來沒這麼差。」

被問到會不會擔心主持工作邀請多於音樂合作邀請，黃宣笑回：「如果是這樣，我會檢討喔！」但仍抱持順其自然的心情，「有適合的再說，時間自然而然會帶領我去該去的地方。」

黃宣入圍本屆華語歌王，但最後以一票之差惜敗崔健。黃宣聽聞消息後激動對媒體表示，「你不該跟我講的，我現在反而會在意。」但他馬上演唱一段崔健的歌，接著說：「崔健哥哥是中國搖滾教父級，所以我才說我入圍當下就已經得獎。」

雖然紅毯主持獲得近乎百分百好評，但最後沒抱回獎項，黃宣表示，能夠參加金曲獎與音樂人齊聚就已經很滿足，也認為入圍就已得獎，雖然爸爸、媽媽有點失落，「他們得失心比我還重，但哪個爸媽不會為自己的小孩加油？」不過父母跟他一樣樂觀，相信心情很快就能平復。（編輯：張雅淨）1110703