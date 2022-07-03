4度封華語歌后破紀錄 蔡健雅：金曲獎是人生關鍵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤高雄3日電）歌手蔡健雅4度摘下金曲獎華語歌后，打破此獎紀錄，評審團誇獎她返璞歸真，首輪投票就勝出。蔡健雅會後表示，破紀錄不是目標，但金曲獎是人生關鍵角色，讓她想到做音樂初衷。

蔡健雅昨晚以專輯DEPART摘下第33屆金曲獎年度專輯獎、最佳華語專輯獎、最佳演唱錄音專輯獎及最佳華語女歌手獎，橫掃4獎成為大贏家。

蔡健雅昨晚帶著特別飛到台灣的媽媽走上紅毯，感謝媽媽成為幸運物，兩人因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2年沒見面，她說媽媽出關後第一天，為媽媽料理早餐看到對方的模樣，就想為媽媽再摘一座獎座。

蔡健雅受到疫情影響，改用作品為地球唱歌。她表示，今年出道25年，不害怕被淘汰，而是怕音樂被遺忘，「很難得我可以做音樂做到現在，現在心態還挺年輕，知道自己在做什麼，一直尋找跟世界、社會對話的機會。」

這次封后打破金曲獎紀錄，蔡健雅表示，「其實破紀錄不是我的目標，我覺得金曲獎在我人生扮演關鍵角色，金曲獎一直會在音樂的路上給我暗示。」她不諱言當年錄製完「雙棲動物」想過不再唱，但得獎就想到做音樂的初衷。（編輯：張雅淨）1110703