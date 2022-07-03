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頑童大淵金曲頒獎玩笑惹議 馬念先大器回：我買單

2022/7/3 16:34（7/3 16:55 更新）
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頑童MJ116 2日頒發金曲獎華語歌王，成員大淵（中）打趣說：「馬...上由瘦子為你揭曉」，被認為是開入圍者馬念先玩笑。（台視提供）
頑童MJ116 2日頒發金曲獎華語歌王，成員大淵（中）打趣說：「馬...上由瘦子為你揭曉」，被認為是開入圍者馬念先玩笑。（台視提供）
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（中央社記者王心妤高雄3日電）饒舌團體頑童MJ116昨晚頒發金曲獎華語歌王，成員大淵打趣說：「馬...上由瘦子為你揭曉」，被認為是開入圍者馬念先玩笑。馬念先今天大方回應：「大淵的玩笑我買單。」

本屆金曲獎最佳華語男歌手入圍者包含盧廣仲、馬念先、YELLOW黃宣、許鈞、裘德、崔健。頑童MJ116在台上頒獎時，大淵打趣說：「馬...上由瘦子為你揭曉。」接著把得獎者信封傳給瘦子，最後由小春宣布得獎者是崔健。

有網友認為這個橋段引導大家以為得獎者是馬念先，有人留言表示，「原本以為是馬，超傻眼」、「如果是馬得獎就會覺得這樣滿可愛的，但不是，就覺得...」

馬念先今天在臉書發文表示，有收到大淵傳訊息說不好意思，但他當時沒有反應過來，只想著得獎者是盧廣仲還是黃宣，「典禮完一直有人跟我提到頑童的玩笑不得體。拜託，我是頑童的偶像欸！大淵的玩笑我買單。」引來不少網友表示，在他們心裡，馬念先就是歌王。（編輯：張雅淨）1110703

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