胡瓜獻聲「小小兵2」格魯 詮釋小孩腔直呼被惡整

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（中央社記者王心妤台北5日電）動畫電影「小小兵2：格魯的崛起」邀請資深主持人胡瓜4度獻聲格魯。他自嘲上次區分格魯、德魯已經是大挑戰，沒想到這次還詮釋小孩腔，根本是導演惡整。

胡瓜表示，試著聽英文原版配音發現小朋友的聲音只要比原聲更輕一點就可以，但配音過程只要太累，聲音就會變老，需要聲音導演全程陪伴指導，但因為小格魯語速太快，還有注意語氣和想法，花了2天半才完成。

胡瓜說，印象最深刻的是需要連續尖叫，「從尖叫到害怕、發抖等情緒起伏的大轉變要一次到位，喊到聲嘶力竭還要真心，又不能太做作太假，那種細微的語調呈現才是配音最厲害的地方。」

胡瓜回憶第一次配音小小兵已經是12年前，第一次配音就被療癒也成為頭號粉絲，連剛買的休旅車都想去包膜成小小兵圖案。他也說，之前曾看過國外舉辦相關活動，一群小小兵簇擁格魯快閃，要不是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）也想在台灣辦類似活動。

胡瓜表示，特別想帶一群小小兵去育幼院玩耍和醫院探望罹癌病童，「相信小小兵所散發的強烈正能量，一定可以帶給小朋友們無限的歡樂。」

「小小兵2：格魯的崛起」將於20日全台上映。（編輯：屈享平）1110705