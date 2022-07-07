陳柏霖不想甩掉「大仁哥」標籤 直呼被記著很幸福

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）陳柏霖在律政輕喜劇「正義的算法」演利益至上的機車律師，毒舌又搞笑，顛覆過往深情「大仁哥」形象。被問到是不是想拋開「大仁哥」標籤，陳柏霖直呼想繼續貼著，被記住很幸福。

陳柏霖和郭雪芙、阿喜（林育品）、侯彥西今天出席記者會大聊拍戲趣聞，尤其侯彥西「吃狗糧」的片段，更獲得4名主演一致認可最好笑、NG最多次的一場戲。陳柏霖笑說：「攝影師笑到連鏡頭都在抖，超多鏡頭完全沒辦法用！」拍戲過程大家都數度笑場，阿喜更笑言拍完後覺得有內傷，因為一直在憋笑。

常以帥氣形象示人的陳柏霖，近年從電影「詭扯」到「正義的算法」都有不計形象搞笑的演出，讓人好奇是否想刻意改變形象、甩掉「大仁哥」標籤。陳柏霖幽默表示，自己沒刻意扮醜，「表情是戲的問題，還有導演許富翔的問題」，真心扮醜的作品請看電影「愛情無全順」。

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讓陳柏霖獲得第47屆金鐘視帝作品「我可能不會愛你」的角色「大仁哥」，他笑言至今都沒想過要拋掉，還想黏著他，「他（李大仁）是從影角色的一部分，能被大家記住和留下的角色，是很幸福的。」更笑言希望新人「劉浪」能像前輩「李大仁」或電影「藍色大門」裡的「張士豪」一樣被記得。

「正義的算法」即日起每週三、四晚上8時在Disney+、每次更新2集。（編輯：陳政偉）1110707