凱文史貝西倫敦出庭 料將對性侵指控提抗辯

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）曾獲奧斯卡金像獎的好萊塢男星凱文史貝西（Kevin Spacey）預計今天將在英國倫敦出庭，預料他將對近20年前的性犯罪指控提出抗辯。

路透社報導，凱文史貝西在英國被指控犯有5項罪行，其中4項藉由觸摸進行性侵犯的罪名，以及一項更嚴重的指控，即在某人未經同意的情況下進行插入式性行為。檢察官說，凱文史貝西強迫一名男子進行口交。

凱文史貝西上個月首度出庭，當時他的律師稱凱文史貝西「竭力」否認所有指控；他獲得無條件保釋，預計今天將現身倫敦中央刑事法庭老貝里（Old Bailey）。

凱文史貝西性侵若遭定罪，可能面臨6個月徒刑或無限額罰款，其他罪行最高可判處無期徒刑。

警方表示，據稱的性侵行為發生在2005年3月到2013年4月間，4件發生在倫敦，另一件發生在英格蘭西部的格洛斯特郡（Gloucestershire），涉事者包括一名現年40多歲的男子，和2名現年30多歲的男子。

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曾為好萊塢一線巨星的凱文史貝西5年前遭控犯下不當性行為後，便大致處於神隱狀態。

62歲的凱文史貝西曾以「美國心玫瑰情」（American Beauty）和「刺激驚爆點」（The Usual Suspects）分別拿下奧斯卡影帝和最佳男配角獎。在性行為不端的指控曝光後，他從Netflix政治陰謀影集「紙牌屋」（House of Cards）被除名，電影「金錢世界」（All the Money in the World）中的戲份全被刪光。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1110714