幽遊白書真人版幽助造型曝光 定檔2023年底開播

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（中央社記者王心妤台北16日電）串流平台Netflix今天公布真人版「幽遊白書」，有北村匠海飾演的浦飯幽助海報，還有幽助的靈丸手勢、藏馬的薔薇、飛影的繃帶、桑原的背影，4大主角特色全公開，並定檔明年底開播。

Netflix改編日本漫畫家富樫義博的經典漫畫「幽遊白書」成為真人版影集，掀起熱議。「幽遊白書」曾在日本締造出銷售超過5000萬冊的紀錄，發行30多年仍被熱烈討論。

「幽遊白書」影集導演月川翔表示，一開始聽到真人版要開拍時也想過可行性，直到聽了Netflix製作人的分享，就為了實現這個目標燃起熱情。他認為「幽遊白書」魅力來自於角色，因此特別想強調角色魅力與戰鬥場面，「相信這部作品會證明自己是可能做到的，也會繼續全心全意投入到把日本精彩影視作品推向全球的使命。」

製作人森井輝表示，能夠把好萊塢拍片實力放進「幽遊白書」，令人感到興奮。他說，日本的傳統風格是會仔細拍攝但把後製降到最低，不過這兩者在片場其實能夠很好地融合在一起，相信團隊能展現出一個超出預期的作品。

飾演浦飯幽助的北村匠海表示，「原作是一部廣泛且獨特的傑作，也是日本以強大的漫畫和動漫文化而自豪的原因，很高興能與全世界分享。」Netflix即日起也將連續曝光主要角色造型，並定檔明年12月播出。（編輯：陳政偉）1110716