原子少年天王星奪冠 Ella鼓勵選手愛惜羽毛

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台灣男團選秀節目「原子少年」17日播出總決賽，由人氣團體天王星奪下冠軍團寶座，除了獲得唱片合約，也成為人氣遊戲「新楓之谷」代言人。（野火娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月19日

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）台灣男團選秀節目「原子少年」上週播出冠軍賽，由人氣團體天王星以1.2分之差勝過地球，成功獲得唱片合約，導師Ella也鼓勵所有選手要「愛惜羽毛」。

「原子少年」17日播出總決賽中，由前4強地球、天王星、水星及金星爭奪冠軍。獲得第5名無緣晉級的火星也有表演機會，以一曲Go Fire揭開總決賽序幕，製作單位也特別將節目時間延長半小時，讓觀眾看好看滿。

最終天王星以Yolo一曲奪下「原子少年」冠軍團寶座，Yolo的意思是You Only Live Once，由擁有英國皇家鋼琴鑑定8級的選手吳昱廷參與作詞，並在演出開頭自彈自唱，歌詞除了提及對一路以來支持天王星的粉絲、家人及製作單位致謝外，也對不看好自己的酸民喊話要「不受束縛、不顯衝突，讓每一個人都陷入！」

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天王星隊長高胥崴發表感言時則一度淚崩，他表示姐姐曾告訴自己：「夢想是給有錢人追的」，如今能兼顧工作與夢想，感慨萬千，也讓導師Ella（陳嘉樺）也深受感動，紅著眼眶鼓勵所有選手要愛惜羽毛、莫忘初心。

獲得冠軍團資格的天王星除了獲得唱片合約外，也能成為人氣遊戲「新楓之谷」代言人，將於8月發行遊戲合作單曲，年底將以校園大使身分出席各校園表演。（編輯：張芷瑄）1110719