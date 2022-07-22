戴佩妮隔6年推個人新專輯 人際關係受挫靠音樂抒發

（中央社記者王心妤台北22日電）歌手戴佩妮隔6年推出個人專輯「被動的觀眾」。她認為這張專輯是一個尋找過程，沒有一個結果，就像現實人際關係受挫，關心別人比關心自己多，花了近5年時間才懂得愛自己。

戴佩妮推出新專輯並於昨天接受台灣媒體視訊訪問，分享創作的心路歷程，這也是她出道以來首次發布新專輯，人卻不在台灣，讓她笑稱不習慣。

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談到專輯創作方向，戴佩妮說，過去5年曾有黑暗期，並非過得特別不好，而是太看見自己本來就有的陰暗面，還有現實中人際關係受挫以及健康亮紅燈等狀況。戴佩妮也說，自己長期處在關心別人比關心自己更多的狀態，之前曾因暈眩症復發，才下決心要愛自己。

戴佩妮的悲傷情歌常引起歌迷共鳴，她澄清與丈夫感情穩定，因工作需要分隔兩地時，也會靠著視訊傳情。至於結婚7年，是否遭遇「7年之癢」的關卡，她則笑回：「沒想過癢不癢這件事，（在一起）就是可以一起慢慢變老。」戴佩妮也分享，這次到中國工作丈夫沒辦法同行，不時會說出「想你」等訊息，「他是比較嚴謹的人，這已經很了不起了。」（編輯：張芷瑄）1110722