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台製BL劇中國平台獨播惹議 大慕可可：東森9/3播出

2022/7/24 15:03
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（中央社記者王心妤台北24日電）文策院投資的影視公司大慕可可日前公布新BL影集About Youth將在中國影音平台bilibili獨播，在網路引起熱議，大慕可可今天發布聲明表示，此劇將於9月3日起在東森戲劇台播出。

大慕可可由「我們與惡的距離」、「做工的人」幕後團隊大慕影藝及凱擘影藝、華研國際音樂合資成立的泛娛樂投資公司「大曉創藝」，於2021年與文策院共同成立，但日前宣布新影集「About Youth 默默的我，不默默的我們」將與中國影音平台bilibili合作，在台灣、香港、澳門獨家播出。

此舉讓網友擔心製作公司是文策院投資，卻在中國影音平台海外獨播，在台灣沒有合法播映平台，也擔心內容受限中國審查做出調整。

大慕可可今天發布聲明表示，大慕可可是接受文策院投資而非補助，還需要考量市場、符合回收等機制檢驗，因此是在「保護創作完整性、平等互惠、順利回收」條件下與bilibili合作。

大慕可可也表示，「About Youth 默默的我，不默默的我們」將於9月3日晚上9時在東森戲劇台播出。（編輯：張雅淨）1110724

大慕可可
台製BL劇About Youth中國影音平台獨播 大慕可可：僅版權購買
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