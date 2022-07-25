Janet親揭試管求子歷程 盼紀錄片力量鼓舞他人

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）今天是世界試管寶寶日，女星Janet謝怡芬和丈夫George也曾歷經難以自然懷孕、流產、試管嬰兒療程等種種試煉；兩人將橫跨5年心路歷程拍成紀錄片，盼告訴同樣遭遇者「你們並不孤單」。

1978年7月25日全球第一名試管嬰兒在英國誕生，宣告生殖科技趨近成熟，可望讓許多深受不孕症之苦的夫婦，看見孕育下一代的希望曙光。Janet在2015年與George結為連理後，兩人積極計畫懷孕，但做過孕前身體檢查才得知，Janet因抗穆氏管賀爾蒙（AMH）低下，自然受孕機率低於10%。

在發現問題後，他們決定求助於不孕症醫療專業協助，先取卵凍存胚胎，隨即開啟一連串檢查與療程。Janet開始頻繁服用與注射刺激卵巢發育的藥物，也學會自行注射藥劑，最終在未麻醉情況下成功取出6個成熟卵子，並以George精子受精後狀態凍存於液態氮中。

2017年，Janet自然產下大兒子Egan，兩人決定繼續以自然方式懷第2胎。2019年，Janet以驗孕棒成功測出第2條線，夫妻倆帶著Janet的媽媽和大兒子前往婦產科，想給媽媽驚喜；然而醫師反覆以超音波尋找，卻發現腹中胎兒在2週前已停止生長、沒有心跳，突如其來的噩耗讓Janet瞬間淚崩。

自然流產過後，Janet和George認為他們需要更多幫助，決定在2020年植入一顆5年前凍存的胚胎。但兩人也因流產陰影，在確認是否順利懷孕的等待期間，因壓力與緊張時常出現爭吵；所幸在孕期第8週，確認胎兒狀況一切正常、開始有心跳後，Janet不禁喜極而泣，George也露出了安心笑容。

經過漫長孕期與痛苦陣痛，2021年兩人終於迎來二兒子Dylan，如今Dylan已滿周歲，幸福的4人家庭時時充滿歡笑。

走過求子之路，Janet深知每個人都可能懷抱著不同的問題，「現在很多女生一樣想生小孩但沒辦法，或還年輕不知道要不要生小孩，我也有很多問題。」

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她坦言有些人覺得很尷尬、丟臉，甚至因無法自然受孕就覺得自己不太正常，「我覺得試管嬰兒、流產、經痛，很多東西是大家不太想聊的。我們經歷過，其他人也有，這其實是很正常也平凡的事，所以不用害怕，也不用尷尬，也不需要覺得丟臉，你不孤單。」

這趟橫跨5年的心路歷程，被Janet和George透過手機與家用數位攝影機拍攝記錄，從凍卵、取精、凍存胚胎、流產、體外受精到順利產下新生命，最後製成紀錄片「心跳：生命奇蹟」，看見Janet為母則強的勇氣與George的溫柔陪伴。本片將於8月2日晚上10時在TLC旅遊生活頻道播出。（編輯：陳仁華）1110725