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首頁 / 娛樂

影集Q18台中開鏡 炎亞綸被問品牌切割想用愛回饋

2022/8/6 16:41
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（中央社記者王心妤台中6日電）導演周美玲執導影集Q18今天在台中開鏡。演員李銘順、金士傑、天心、炎亞綸出席，炎亞綸近日遭自創品牌在微博切割，他今天表示，一向都用愛回饋世界，「我覺得愛很棒。」

美國聯邦眾議院議長裴洛西日前訪台，炎亞綸當時貼文提到台式早餐，引起部分中國網友不滿。炎亞綸自創的服裝品牌「Onidentify無色標籤」則在微博發文解除與炎亞綸的合作。炎亞綸今天出席影集開鏡表示，一向用愛回饋世界，有多少就給多少，「我覺得愛很棒，它讓我看到很棒的世界。」

Q18的Q指Quantum量子，故事提出對量子世界和未來文明的想像，也探索人性與科技界線的思考，預計2023年上檔。周美玲表示，編劇團隊特別參與了台大物理系的研習營，且全員都獲得結業證書，希望讓故事設定更加合理。

李銘順飾演量子科學家，他也提到因為有許多專業術語，或是生活不常用的名詞，就要花特別多時間消化。他表示，上一檔拍攝的是「做工的人」電影版，為了Q18定裝時，衣服緊到差點想拒演，因此特別減重，1個半月內瘦身4公斤。

天心與李銘順隔9年再飾演夫妻，笑說「跟順哥再次合作，就像同花順一樣，依然默契十足。」她也為自己的角色設計俐落短髮，希望更貼近商場女強人的設定。

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炎亞綸跟石知田飾演有意識的量子人工智慧產物，相輔相成卻又是一體兩面，炎亞綸開拍前特別約了石知田健身培養默契。石知田則說，一開始以為炎亞綸很有距離感，相處後發現對方是個真誠、直率的人。

金士傑稱讚編劇團隊劇本寫得好，一開始聽到導演很有自信，收到劇本後一頁一頁翻看就笑出來，連台詞都捨不得改和更動。李璇則感謝導演創造這個角色，讓她有機會演出。（編輯：張芷瑄）1110806

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